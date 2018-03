Complexiteit te lijf met AI en self service

Nutanix staat bekend als leverancier van hyper converged infrastructuur, maar hyper converged is volgens Nair alleen maar de basis waarop moet worden voortgebouwd. Hij stelt dan ook dat ieder bedrijf een IT-bedrijf is. Als de IT niet werkt komt alles tot stilstand en bovendien wordt IT steeds meer ingezet om nieuwe business te ontwikkelen.

IT ontdoen van Complexiteit

Om dat laatste te kunnen doen moet de infrastructuur onder alle applicaties zoveel mogelijk worden ontdaan van complexiteit, wat sowieso de grootste kostenpost is. En daarvoor moet je volgens Nair allereerst abstraheren van de hardware door de hele infrastructuur software defined te maken. Dat is de hyper converged basis waar Nair het eerder over had.

Maar bij het ontdoen van je infra van complexiteit hoort ook dat je alle IT, van het eigen datacenter en de verschillende offices, tot aan alle apparatuur aan de randen als één systeem kunt beheren. Want een schip is in feite ook een datacenter, zo geeft hij aan, net als een auto. Alleen zit er bij een auto géén systeembeheerder inbegrepen, zo redeneert Nair. Toch zorgt al die IT aan de randen voor veel complexiteit als het niet rigoureus binnen het systeem wordt getrokken.

Self service en public cloud

Daarnaast is het volgens Nair niet wenselijk dat IT tussen de gebruikers en hun tools gaan zitten. Gebruikers willen helemaal niet met IT praten, zegt hij. Ze willen gewoon hun tools kunnen installeren, zoals ze dat thuis gewend zijn. Wat dat betreft heeft Apple de toon gezet. Self service is dus een heel belangrijk issue, vindt Nair.

Tot slot heb je voor de piekmomenten public clouids als Azure, Amazon en Google nodig. Maar je wilt deze clouds wel efficiënt inzetten en bovendien wil je niet vast komen te zitten in een cloud door cloud lock-in. Om die reden vindt Nair het van belang dat ook de public clouds binnen hetzelfde beheerplatform worden getrokken.

Inclusief het automatisch op- en afschalen naar die public cloud op basis van analytics en data, wat ook weer complexiteit wegneemt. Want als je bepaalde parameters zet kan het systeem makkelijk zelf uitzoeken wanneer er naar de cloud opgeschaald moet worden, en welke cloud op dat moment het voordeligst is of welke cloud het meest geschikt is voor een bepaalde workload.

Van operationeel naar sturend

Dit alles is de visie op bedrijfs-IT die Nutanix wil verwezenlijken in hun Enterprise Cloud OS. Maar hoe landt dit verhaal in de zaal? We spreken met een aantal aanwezigen met de vraag of ze inderdaad een IT-bedrijf zijn, hoeveel complexiteit nu werkelijk kost en hoeveel last ze er van hebben. Ook zijn we benieuwd naar wat ze van self service denken en hoe aantrekkelijk ze het vinden om de public cloud automatisch in hun systeem te integreren.

Fabian Verschoor van Inter IKEA Systems BV toont een flinke dosis scepsis. Hij denkt dat het allemaal niet zo vaart zal lopen. Hij stelt dat IT altijd complex zal blijven omdat we het altijd complex zullen maken. En het wordt er niet makkelijker op als we machine learning de beslissingen laten nemen, vindt hij.

Wel is hij het ermee eens dat zijn bedrijf niet meer zonder IT kan. De verkoopprocessen zijn bijvoorbeeld helemaal IT-driven. Maar verder zit de interne IT van IKEA nog erg vast in de legacy, zo geeft hij aan. De complexiteit zit hem dus in systemen uit de oudheid. "En op een gegeven moment heb je zoveel dat je niet meer precies weet wat je hebt. Maar alles moet wel met elkaar praten, en liefst tien keer", zegt hij.

Maar IT moet wel steeds meer van operationeel naar sturend. "Want we willen naar een steeds betere digitalisering." Toch ziet hij niets in self service. Trouwens, zowat iedereen doet al op eigen houtje aan self service, met Dropbox en dergelijke.

Mensen accepteren cloud lock-in niet meer

André Aalders van Triaris ICT stelt dat steeds meer van zijn klanten inderdaad bedrijven worden die op IT drijven. Dat deel van het betoog van Nair onderschrijft hij dus. Bovendien is complexiteit volgens hem inderdaad één van de meest onderschatte zaken. Men rekent vaak op kosten voor hardware en licenties, maar daar zitten niet de grootste kosten. Die zitten in het beheer. En daar speelt hyper converged goed op in, denkt hij.

Het simpel schalen van private naar public cloud is volgens hem echter slechts voor een deel van de bedrijven interessant. De bulk aan gebruikers hebben nog heel statische workloads, zoals bijvoorbeeld office uit de cloud. Hij is dan ook niet zo bang voor cloud lock-in in de publieke cloud, waar Nutanix een oplossing voor zegt te hebben. "Dat accepteren mensen niet meer", vindt hij.

Als IT faalt, faalt het hele bedrijf

Vivian Grunberg van vermogensbeheerder OHV is het zonder voorbehoud eens met de stelling van Nair dat ze een IT-bedrijf zijn. "Zonder technologie is er geen beurs. Iedereen is geconnect met technologie en cloud kun je niet meer wegdenken", geeft hij aan. Hij bedient de interne klanten met apps en tools en hij is er zich heel goed van bewust dat iedereen daar afhankelijk van is. "Als ik als IT faal, dan faalt het hele bedrijf."

Maar van self service wil hij niets weten. IT blijft stevig zitten tussen medewerkers en hun apps. Iedereen moet een verzoek indienen en moet dus langs IT. Zeker vanwege de komende GDPR. Daardoor moet elke aanvraag uitgebreid worden geëvalueerd. "Mijn taak is goed beveiligen. Dat gaat vóór gebruiksgemak, absoluut!"

Wat Nair zegt over complexiteit kan Vivian wel onderschrijven. "Het wordt met de dag complexer, zeker vanwege de veranderende wet- en regelgeving. Daar moet IT op worden afgestemd." Maar hij is er voorzichtig mee om zaken automatisch te laten regelen door AI en machine learning. "Dan raak je het gevoel kwijt. En iedere ICT'er moet het gevoel hebben waar alles staat. Als je dat gevoel kwijtraakt, raak je een stuk beheersbaarheid kwijt."

Denken aan features en dingen toevoegen

Tot slot spreken we met Stefan Cox en Patrick van Wijngen van de Hogeschool van Rotterdam. Zij beamen volmondig dat de hogeschool een IT-bedrijf is. Zonder IT draait er niets en iedereen heeft het nodig. "We hebben gekeken naar disaster recovery", vertelt Stefan. "Als IT uitvalt kan er nog een beetje lesgegeven worden, omdat mensen de stof nog in hun hoofd hebben zitten. Maar wáár de lessen gegeven moeten worden is niet meer duidelijk. Ook de digiborden doen het natuurlijk niet meer en de cijfers komen niet meer door."

Ook de kostbare complexiteit onderschrijven ze. Nu alles software defined is heb je dan wel niet meer van die zuilen als vroeger en heb je geen aparte storage- en netwerkexperts meer nodig. "Maar je moet wel weten hoe het werkt." Dat helpt om problemen op te lossen, daar zijn ze het over eens. De complexiteit is nu namelijk anders, denken ze. Met Nutanix hoef je minder hardware te onderhouden, maar je moet je wel blijven ontwikkelen. "De complexiteit verschuift naar de applicaties."

Zij willen overigens wel steeds meer naar self service voor de gebruikers. "Als IT er tussenuit stapt geef je gebruikers het idee dat ze de regie hebben", stelt Patrick. "Het idee ja, want IT behoudt natuurlijk wel gewoon de regie", vult Stefan aan.

"Normaal systeembeheer is wel heel erg saai geworden", vindt Patrick tot slot. "Het wordt meer een regiefunctie. Maar zo heb je wel tijd voor andere dingen. Je kunt aan features gaan denken en aan dingen toevoegen." Uiteindelijk help je daar je interne klanten natuurlijk wel mee vooruit.