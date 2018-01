Alles over Windows 10 langetermijnversie LTSB

LTSB staat voor Long-Term Servicing Branch en het was een van de pijlers in de communicatie rondom de uitrol van Windows 10 toen de eerste versie in de zomer van 2015 verscheen. Het leek er zelfs even op dat LTSB dé zakelijke versie van het besturingssysteem zou worden, omdat het een oase van kalmte leek in een druk Windows 10-uitrolschema.

Dat is niet gebeurd en dat komt deels omdat Microsoft klanten de andere kant heeft opgestuurd en het gebruik van LTSB ontmoedigt voor alles behalve de meest kritieke systemen. Waarom is dat gebeurd, wat zijn de plannen van Microsoft en wat is er aan de hand met LTSB? We zetten de belangrijkste vragen voor je op een rij. Maar we beginnen met het begin:

Wat is Windows 10 LTSB?

LTSB is een gespecialiseerde editie van Windows 10 Enterprise die de langst mogelijk interval belooft tussen de onderdelen-updates, oftewel de halfjaarlijkse nieuwe versies van het besturingssysteem. LTSB-upgrades verschijnen elke twee á drie jaar, ongeveer in de lijn met nieuwe Windows-versies vóór Windows 10.

Dat betekent dat er gedurende die tijdlijn niet zo veel verandert, afgezien van enkele noodzakelijke bugfixes en beveiligingsupdates. Dat betekent minder druk op de ketel dankzij een langer uitroltraject, minder onderbrekingen voor gebruikers en minder kansen dat applicaties omvallen vanwege een wijziging in het besturingssysteem.

Wat is LTSC dan?

Misschien heb je de afkorting LTSC ook zien langskomen. Dat heeft te maken met de eerdere twee trajecten die Microsoft gebruikte om versies beschikbaar te stellen: de Current Branch (CB) en Current Branch for Business (CBB). Bij die tweede werd een consumentenversie geschikt bevonden voor zakelijke uitrol.

Die termen zijn niet meer en nu is er een onderscheid aangebracht tussen het 'Semi-Annual Channel' en het Long-Term Servicing Channel, die het langetermijnonderhoud oppakt. Met andere woorden, LTSC is het planningsmechanisme om het besturingssysteem te updaten en LTSB is het daadwerkelijke OS. Ja, dat is verwarrend, maar dat is Microsoft wel vaker.

Hoe vaak is er een LTSC-update voor LTSB?

De volgende vier dingen moet je daarover weten: