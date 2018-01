IoT: Kwetsbare redder in nood

Als je al vond dat smartphones en tablets het concept van wat de rand van je netwerk inhoudt hebben getransformeerd, bereid je dan voor op wat eraan zit te komen. Een sensor die contact legt met jouw netwerk kan zich overal bevinden, in een maisveld, onder de grond in het riool of zelfs diep in de oceaan. Hoe verwerk je dat in je recoveryplan?

Nieuwe omgeving, nieuwe uitdaging

Aan de ene kant creëert IoT een unieke uitdaging omdat het je netwerkperimeter zoveel groter maakt en kwetsbaarheden introduceert. Aan de andere kant kan het ook juist een oplossing zijn voor disaster recovery (DR). "IoT heeft een impact op DR", zegt IDC-onderzoeker Phil Goodwin. Applicatielogica en data worden ten eerste wijd verspreid buiten de traditionele datacenteromgeving, wat betekeny dat DR-planning verder gaat dan het bekende interne IT-systeem.

Ten tweede moeten IT-organisaties hun risico-analyse aanpassen om IoT-apparaten mee te nemen. "Dreigingen voor het datacenter kunnen wel eens heel anders zijn dan dreigingen die impact hebben op een IoT-omgeving", legt Goodwin uit. "Uiteraard zorgen verschillende dreigingen voor verschillende strategieën voor het reageren op incidenten."

Meer business dan IT

Ten derde: "Als je DR bekijkt in de klassieke driehoek van personeel, processen en technologie, merk je dat niet alleen technologie anders is voor IoT, maar je ook te maken hebt met andere processen en functies van personeel", vertelt Goodwin. "Sterker nog, meer van de recoveryprocessen kunnen meer te maken hebben en uitgevoerd worden door de businesskant in plaats van IT'ers."

En als laatste kunnen IoT Service Level Agreements (SLA's) volgens de IDC-analist heel anders uitpakken dan bij kernsystemen van IT. "IoT-apparaten zijn vaak realtime en dat betekent dat je niet kunt uitgaan van een RTO (Recovery Time Objective) zoals gebruikelijk, die wordt gemeten in uren."

Hoe IoT kan helpen

Je kunt IoT zien als een proces met instrumenten die data verzamelen en dan reageert op die gegevens, legt IoT-analist Ian Hughes van 451 Research uit. "Veel van de use cases in industriële IoT gebruiken de sensoren om downtime te verminderen en preventief onderhoud te plannen", zegt Hughes.

Die aanpak is ook bruikbaar voor DR. IoT-systemen, tezamen met analytics en machine learning, kunnen problemen herkennen voor ze een rol gaan spelen. "We zien veel ontwikkeling in IoT-digital twins (een virtuele versie van een bestaand object), wat een live bijgewerkte collectie resources is", aldus de analist. "Die worden gebruikt in de designfase en later in de productiefase waar ze worden gebruikt voor simulaties en het evolueren van processen."

Terug naar werkende staat

DR is niet de reden op zo'n kopie, een digital twin van industriële processen, te maken, maar is wel nuttig in een recoveryprocedure, voegt Hughes daaraan toe. "Het is belangrijk om IoT-apparaten in de planning mee te nemen. Het risico is namelijk dat, net als met vroege website en e-commerce-plannen in de jaren 90, dat IoT-projecten als niet-cruciale proefsystemen worden gezien."

"Maar al snel worden ze essentiële informatiebronnen. In veel gevallen vormen historische gegevens een forensisch spoor dat kan worden gebruikt om een staat te herstellen of om terug te rollen naar de laatst werkende versie", vertelt hij.

