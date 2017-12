7 grappige wetmatigheden in de IT

We zijn dol op gezegden die de beroepspraktijk zo mooi illustreren. Vooral in de IT kom je in de basis steeds weer dezelfde ellende tegen, en in plaats van steeds een lange tirade af te steken waar het rootprobleem zit, is een handig aforisme vaak praktischer én leuker. We zetten vandaag zeven bekende voor je op een rij.

1. De wet van bedrog

De bekendste wet van deze lijst is eentje die elke IT'er (en waarschijnlijk ook genoeg andere beroepsgroepen) in ieder geval in de praktijk heeft meegemaakt. In zijn kortste vorm is het: "alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan". Denk op het simpelste niveau aan een eenvoudig ogend ticket waarbij een kabeltje vervangen moet worden. Die twee minuten noeste arbeid lopen op tot urenwerk vanwege kabelspaghetti, met tape verwerkte bedrading - of erger.

Je kent misschien ook de wet van Finagle, die bekendstaat in Nederland als de 'wet van bedrog': "alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan op het slechtst denkbare moment". Deze versie is populair geworden door scifi-auteur Larry Niven, die de wet aanhaalde in zijn boek Ringwereld en andere Bekende Ruimte-verhalen.

De meeste mensen kennen dit als de wet van Murphy. Een andere grappige variant daarvan is de wet van Muphry, die stelt dat iemand die kritiek levert op een tekst zelf minstens één tekstuele fout begaat.

2. De wet van Gates

De wet van Gates (uiteraard verwijzend naar de frontman van Microsoft) is een humoristische variant op de wet van Wirth, een observatie dat het tempo waarop software trager wordt, hoger ligt dan het tempo waarop hardware sneller wordt. Met andere woorden, software vertraagt sneller dan verbeteringen in de hardware het kunnen corrigeren.

De wet van Gates combineert die van Wirth met die van Moore: commerciële software vertraagt elke 18 maanden met 50 procent. Alle chipwinst die je met de wet van Moore behaalt, wordt dus in hetzelfde tempo teniet gedaan door softwarebloat. Of, zoals het ook wel is verwoord: "What Intel giveth, Microsoft taketh away."