Microsoft heeft moeite zijn tempo bij te houden

Het radicale nieuwe releaseschema dat Windows in een lopende dienst veranderde, werd niet door iedere klant even goed ontvangen. Soms kwamen de updates te snel na elkaar, zodat er onvoldoende tijd was voor het testen van de compatibiliteit voor kritieke applicaties.

Ondersteuningsperiodes worden te kort bevonden met een onderhoudsperiode van 18 maanden voor elke update. Theoretisch zorgt het nieuwe schema voor zeven migraties in de periode dat vroeger één Windows-versie verscheen.

We spraken een aantal analisten en de consensus is dat Microsoft moet inspelen op die druk door de scherpe randjes van zijn beleid te polijsten. Dat zou een dienst opleveren die beter te hanteren is voor organisaties, terwijl het bedrijf kan blijven inspringen op een snel veranderende digitale wereld met nieuwe features in het besturingssysteem.

Van drie naar twee naar één

"Ik heb altijd gevonden dat deze hele cadans - ik noem het geen service want de service is alleen in dienst van Microsoft - niet logisch was", zegt analist Michael Cherry van Directions on Microsoft, een onderzoeksbureau dat het bedrijf op de voet volgt. "Mijn onderbuik zegt me dat dit afloopt met één feature-upgrade per jaar, omdat er niet zoveel interessante verbeteringen steeds zijn toe te voegen."

Momenteel gaat Microsoft uit van twee 'onderdelen-updates' per jaar: een feature upgrade in het voorjaar en eentje in het najaar. De planning van maart en september is tot nu toe nog niet gehaald. Die cadans werd officieel bekend gemaakt in april en het was een teruggeschaalde versie van de eerdere iets te ambitieuze planning die uitging van drie updates per jaar.

Minder hinderlijk

Gartner-analist Michael Silver is het eens met het idee van Cherry: "Het moet voor bedrijven mogelijk zijn om één update per jaar uit te voeren. Dat zou voor hen een hoop problemen oplossen", zegt hij, verwijzend naar de moeite die bedrijven hebben met Windows-as-a-service (WaaS). "Microsoft staat onder druk om de upgrades gemakkelijker en minder hinderlijk te maken, maar dat is ze volgens mij nog niet gelukt."

Het aantal onderdelen-updates terugbrengen naar één zou een hoop schelen om updates minder hinderlijk te maken, maar het zou ook het hele idee van Microsofts WaaS-model ondermijnen met continue verbeteringen aan de dienst. Maar zelfs met jaarlijkse updates zouden er nog steeds drie keer zoveel Windows-versies uitkomen als vroeger, toen er ongeveer elke drie jaar een nieuwe versie verscheen.

Versie overslaan

Het is niet onmogelijk om één halfjaarlijkse update over te slaan - om zo in de praktijk te brengen wat Microsoft volgens Cherry en Silver formeel zouden moeten doen, namelijk één zakelijke upgrade per jaar uitbrengen - maar zoals we in het voorjaar toelichtten: het zou betekenen dat een IT-afdeling wel erg hard moet werken om onder de tijdsdruk die vervolgens ontstaat de configuratie van Windows 10-machines te migreren wanneer de volgende upgrade verschijnt.