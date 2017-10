4 belangrijke disaster recovery-platformen vergeleken

Mensen uit de praktijk geven je praktische beschrijvingen over hoe het is om met disaster recovery-systemen te werken.

Dit is een verzameling van zulke verhalen over vier belangrijke platformen: Acronis Disaster Recovery, Veeam Backup & Replication, VMware SRM en Zerto Virtual Replication.

Deze vergelijking van disaster recovery-software gaat in op hoe gemakkelijk het is om te testen, de algemene functionaliteit en de compatibiliteit met andere belangrijke platformen. Dat zijn, zo denken we, de belangrijke factoren bij het kiezen van een disaster recovery-systeem. De ervaringen die hieronder beschreven zijn komen van abonnees van IT Central Station, waar professionals dagelijks hun mening geven over producten die ze elke dag gebruiken.

Acronis Disaster Recovery

Gebruikersvriendelijke oplossing

Jonas G, een IT Specialist/Document Controller bij een fabriek, vindt Acronis vooral erg gebruikersvriendelijk: "Het is heel makkelijk op te zetten en het heeft een gebruikersvriendelijke GUI. Verder is er veel informatie over te vinden. Zelfs YouTube en Google geven je er voldoende informatie over."

Ruimte voor verbetering

Een andere gebruiker suggereert dat Acronis zijn product kan verbeteren door een vorm van continuous backup te implementeren: "Als Acronis een Real Tim Backup/Byte level replication kan toevoegen met Instant Recovery (High Availability), dan kan dit product makkelijk op tegen elke beschikbare High End DR oplossing."

Veeam Backup & Replication

Makkelijke setup

Chris C., een Systems Engineer, bespreekt het setup-proces van Veeam in zijn omgeving: "De setup van het product is erg makkelijk en een technisch persoon kan het heel snel in de vingers krijgen. Door de Veeam server naar een fysieke server over te zetten en een Proxy server te creëren op elke host zijn wij nu in staat om een SAN-gebaseerde back-up te gebruiken die heel snel is. Jobs zijn altijd binnen een nacht geklaard en lopen nooit uit tot in kantooruren."

Verbeterde RTO

Schneider L., een Senior Storage & Virtualisation Engineer, wijst op de algemene verbetering van RTO van zijn bedrijf door Veeam: "Dit product heeft onze hele RTO verbeterd. We kunnen nu binnen een paar minuten applicaties en services terugzetten voor klanten. Hiervoor heb ik andere oplossingen gebruikt, maar ik ben overgegaan naar Veeam omdat het gewoon werkt. Het is heel makkelijk op te zetten, te gebruiken en het heeft maar weinig beperkingen. "

Ruimte voor verbetering

Barry D., Director, Information Technology bij een krant, schrijft dat hij nog wel ruimte voor verbetering ziet in de dialoogvensters van Veeam.

"Ze moeten echt iets doen aan de soms verwarrende dialoogvensters. Als je bijvoorbeeld de recovery van een enkele file doorloopt binnen een VM, kies je het type file dat je wilt herstellen, en dan, nadat je een tijdstip hebt gekozen, krijg je direct de 'voltooien'-knop voor je neus. Maar het is helemaal niet duidelijk dat er geen bestaand bestand overschreven wordt. En dat is toch een punt van zorg als de VM live is. Een kleine verandering in het dialoogvenster kan hier al wonderen doen."