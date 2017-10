CoreOS review: Linux voor containers en Kubernetes

Het CoreOS smakenpalet voor container-infrastructuurmanagement bestaat uit de Rocket of Docker container-engine, Etcd voor service discovery en configuratie, Flannel voor networking, en Kubernetes voor container management. Als enige containerbesturingssysteem biedt CoreOS een continue stroom van automatische updates die, in theorie, geen effect hebben op de draaiende applicaties. Omdat ze in containers draaien.

Container Linux is helemaal gericht op containers en orchestration op grote schaal. Je zult er geen pakketbeheerder of traditionele Linux-beheertools in vinden. Daardoor is het niet zo makkelijk om met Container Linux te starten en ermee te experimenteren als met sommige andere Linux-distro's voor containers. Het is echt bedoeld voor productieomgevingen, helemaal gericht op het leveren van een stabiele ondergrond voor clusters container hosts

Voor bedrijven die net met containers beginnen is het misschien handig om ook nog naar andere container besturingssystemen te kijken. Zo vond ik zelf VMware Photon OS en RancherOS veel makkelijker in het gebruik.

Installatie en configuratie van CoreOS Container Linux

De installatie van CoreOS Container Linux doe je niet zomaar even. CoreOS heeft een custom provisioning engine gemaakt die Ignition heet. Die zorgt voor de disk setup en bestuurt de verschillende onderdelen van het Systemd-initialisatiesysteem. Dit doet het met behulp van een JSON-configuratie.

Het wordt ten zeerste afgeraden af om deze JSON file direct te bewerken. Je kunt beter een Container Linux Config file maken in YAML, en deze file dan door een apart gedownloade "transpiler" halen die de Ignision file maakt in JSON-formaat. De meestgegeven redenen voor dit nogal ingewikkelde proces gaan over het reduceren van fouten en het verkorten van de setup-tijd.

Wij konden het echter nog anders doen. Dit blijkt namelijk een recente verandering te zijn en voorheen werd een cloud-config gebruikt. Het is nog steeds mogelijk om het simpelere cloud-config systeem te gebruiken, maar bedenk wel dat het niet meer wordt ondersteund en onderhouden door CoreOS.

Beheer van CoreOS Container Linux

CoreOS Container Linux is een Systemd-Journald systeem. Beheerders die zijn overgestapt naar CentOS 7, Debian 8 of even oude Red Hat en Ubuntu systemen zullen al bekend zijn met Systemd-Journald. Voor degenen die er nog geen ervaring mee hebben is het belangrijk om te weten dat Systemd het nieuwe de facto standard init proces voor Linux is, en dat het zorgt voor zorgt voor het beheer van processen en containers in Container Linux