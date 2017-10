Met devops moet je anders monitoren

Devops is een logische reactie op de oude manier van IT-ontwikkeling met de waterfall-methode. Die ontwikkelmethode was traag, uitrolfases lagen te ver uiteein en het was een heel gedoe om ontwikkelaars en beheerders dezelfde kant op te krijgen. Met een filosofische omschakeling en een heleboel tools heeft devops de IT sneller en efficiënter gemaakt.

Automatisering is nu een kernonderdeel van elke fase van de levenscyclus van een applicatie. De time to market van nieuwe applicaties en versies is veel korter. Maar dat heeft weer andere grote gevolgen voor IT. Met de snelheid van ontwikkelen, testen en uitrollen van applicaties hebben we ook andere monitoring nodig dan vroeger.

Van statisch naar dynamisch

Monitoring is dan ook zo'n gebied dat organisaties over het hoofd zien als ze voor devops-methodologieën gaan. Operaties hebben niet zo'n nauwkeurig monitoringssysteem nodig als ze een relatief statische codebase hebben. Met wat er draait is er meestal voldoende inzicht in het functioneren van de productie-omgeving om uit de voeren te kunnen.

Met devops worden regelmatige wijzigingen de norm en daarom moeten IT-afdelingen meer inzicht hebben in de realtime werking van de productie-omgeving. Opeens worden features die uitgaan van realtime veranderingen en die kunnen terugkijken naar hoe code zich heeft gedragen missiekritieke onderdelen van de monitoring van applicaties en diensten.

Nieuwe monitoring

De hele cyclus van software is versneld met devops: van ontwikkeling tot QA en productie. Het komt voor dat applicaties die voorheen maanden als dezelfde software draaiden in de omgeving zelfs meerdere malen per dag een update ontvangen. Dat leidt tot een heleboel uitdaging, enkele oude bekenden en een paar nieuwe.

Ontwikkelaars moesten zich aanpassen door uitgebreidere automatische testtools voor hun code te schrijven, zodat de QA-fase zo goed mogelijk geautomatiseerd is. 'Continuous integration' is de term die we veel horen, wat onder meer betekent dat alle unit- en intergratietests automatisch worden afgetrapt zodra nieuwe code wordt toegevoegd. Monitoring wordt daarom aangepast om verschillende fases van de devops-toolchain te begrijpen.

Het wilde westen

Vóór devops werden nieuwe updates voor een applicatie met zorg uitgerold door technici. Met continuous development wordt automatisering in de devops-toolchain verwerkt om code direct in productie te verwerken als de tests geslaagd zijn.

Dat klinkt voor sommige mensen een beetje als het wilde westen, iets wat je beter zou kunnen doen op een klein schaal om vervolgens uit te rollen naar een groter deel van de bedrijfsconfiguratie. Maar zelfs reuzen als Facebook passen deze agile methode toe en er is aansprakelijkheid: als code iets omstoot, wordt het bronversiebeheer bekeken om te traceren wiens schuld dat is.

