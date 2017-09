12 slechte gewoontes die IT gruwelijk vertragen

Wanneer is de IT-afdeling te traag? Nou, als mensen moeten wachten tot iets wordt afgeleverd; dat is een aardig teken dat er iets niet klopt. Managers praten over 'time to value', maar de echte meting is hoe je je verhoudt op concurrenten. Als IT een vertragende factor is waardoor de concurrenten je inhalen, dan raakt het bestuur zijn geduld kwijt en zijn de rapen gaar.

Wil je weer soepeler worden? Dan moet je als eerste kijken naar de factoren IT zo traag maken, de organisatorische of pragmatische bottlenecks. Heb je een afdeling waar het qua oplevering en afhandeling stukken beter kan? Lees dan vooral verder, want hier volgen twaalf plekken om eens kritisch naar te kijken de komende weken.

1. 'Death by committee'

Toezicht bepaalt grotendeels het tempo van IT en als commissies alles waar ze zich mee bezighouden vertragen met hun vergaderingen, weet je dat IT gedoemd is zo traag te worden als dikke snert door een trechter zodra overlegstructuren het middelpunt worden van het beleid.

Begin door de grootte aan te pakken. Elk aanvullend commissielid vertraagt het beslissingenproces met input en vragen. Meer dan vijf leden zorgt voor een dodelijk trage pas, omdat het lastig is om consensus te bereiken in zo'n groep.

Het is nog erger als dit geen IT-verantwoordelijken zijn, maar als leden zichzelf zien als afgevaardigde van een groep of afdeling die het beste resultaat moet hebben. Met zulke leden wordt een commissievergadering een gevecht om invloed in plaats van om problemen waar de organisatie mee worstelt op te lossen.

Dan is er nog de frequentie van de bijeenkomsten. De planning is de metronoom die de pas van het project bepaalt. Als een groep maandelijks bijeenkomt om te vergaderen, duurt het uiteraard een maand voordat een beslissing genomen wordt over bijvoorbeeld een wijzigingsverzoek. Hoeveel projecten denk je dat je op tijd kan afleveren met zo'n bottleneck?

Hoe dit oplost? Maak de bedrijfscultuur het toezicht: als iedereen begrijpt wat belangrijk is en waar hij of zij zich primair op moet richten, is toezicht door een beleidscommissie bijna overbodig. Zie zo'n cultuur als de strepen op de weg die iedereen leiden, en de commissie is enkel de vangrail die ervoor zorgt dat de wagen niet van de baan schiet.

2. IT'ers meervoudig inzetten

Er is één simpele regel voor het meervoudig inzetten van werknemers, zodat ze verschillende taken tegelijk uitvoeren, en dat is: doe het niet!

Dat geldt vooral voor softwareontwikkelprojecten. Onderzoek toont aan dat elke onderbreking een verlies is van een kwartier van programmeerproductiviteit. Dit werk vereist een niveau van opperste concentratie waarbij de ontwikkelaar steeds moet overschakelen naar een abstracte denkwijze. Maar hetzelfde geldt voor vrijwel elke IT-taak waarbij serieus moet worden nagedacht.

De uitdaging ligt niet zozeer in het weten dát je dit soort multitasken moet verwijderen, maar hoe je dat doet. De oplossing ligt puur in management: een project mag niet van start gaan als ze geen volledige bezetting hebben. Dat is een bezetting die op geen enkel moment hoeft te wachten op een vliegende keep die vrij moet komen. De projecten worden niet alleen sneller met die vuistregel; de hele IT-implementatie wordt er soepeler door.