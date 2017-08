5 tips om de beste systeembeheerder te worden (en te blijven)

Hoe valt dat te rijmen met het feit dat er momenteel relatief veel vacatures zijn? Blijkbaar is deze rol juist nu onmisbaar. Maar wat moet je als systeembeheerder vooral doen en kunnen om uit te blinken? Lees deze vijf tips om een super systeembeheerder te worden.

1. Maak een cloudstrategie voor de lange termijn

De cloud is natuurlijk niet nieuw, maar vraagt wel om visie. Bedenk welke systemen je in 2020 nog steeds lokaal wilt beheren en welke je mogelijk al kunt outsourcen. Uit ons onderzoek blijkt dat steeds meer bedrijven complexere bedrijfstoepassingen naar de cloud verplaatsen, zoals netwerkbeheer, back-upoplossingen en verkoopsystemen.

Maar kan dat in jouw bedrijf wel? Welke systemen zijn te kritisch om ooit uit te besteden? Praat met interne gebruikers om behoeftes te identificeren. Kun je ze verder ondersteunen bij het samenwerken, tijdens thuiswerken, of bij klantcontact? Praat met productmanagers om erachter te komen waar hun pijnpunten zitten en waar de infrastructuur ze in de weg zit.

Maak vervolgens een duidelijk plan dat je kunt gebruiken als leidraad voor de komende jaren. En pas op: laat je niet verleiden tot complexe transformatieprojecten, omdat iemand uit het management iets op een conferentie heeft opgevangen.

2. Security, security, security

Nee, ik heb het hier niet over firewalls, wachtwoorden, encryptie of trusted platforms. Ik bedoel je gebruikers, die soms iets te nieuwsgierig zijn, heel even niet opletten of te veel vertrouwen hebben op het verkeerde moment. Maak ze bewust van het feit dat zij de zwakste schakel zijn binnen het bedrijf.

Organiseer daarom securitytrainingen voor medewerkers waarin je ze kritisch laat kijken naar hun online gedrag, (on)veilige wachtwoorden, en ze confronteert met ransomware, phishing en social engineering. Cyberveiligheid draait niet alleen om technologie, maar juist ook om menselijk gedrag.

3. Je bent nooit uitgeleerd

Gebrek aan kennis over de cloud en infrastructuur zit systeembeheerders in de weg, blijkt ook uit ons onderzoek. Nu steeds meer toepassingen naar de cloud verplaatsen, moet je de infrastructuur op een andere manier inrichten en beheren. Het veranderlijke IT-landschap dwingt je dus om je kennis continu up-to-date te houden. Maak het jezelf (en je baas) makkelijk en volg regelmatig relevante trainingen. Zo blijf je 'in control' en groei je vanzelf met de veranderingen mee.