Waarom Microsoft even niet praat over VR

Om eerlijk te zijn, gaf Microsoft al eerder deze maand aan aan dat VR aanvankelijk geen prioriteit zou zijn voor de nieuwe console. De plannen van het bedrijf voor MR/VR in Windows 10-apparaten staan inmiddels op 2018 en aan gamesite Polygon liet de softwaremaker eerder weten dat op gamebeurs E3 geen VR-technologie uit de doeken gedaan zou worden.

Niet happig op VR

In plaats van de Xbox, richt Microsoft zich op de pc en op MR in plaats van VR. In een verklaring zegt het bedrijf: "We vinden dat een Windows-pc momenteel het beste platform is voor mixed reality, omdat zijn open ecosysteem en grote gebruikersgroep ervoor zorgt dat ontwikkelaars goede kansen hebben en Windows kan meer bieden aan klanten."

VR of MR kan uiteindelijk ook op de net aangekondigde Xbox One X. Verkoopcijfers van Oculus en HTC impliceren dat consumenten niet zo happig zijn op VR als makers hadden gehoopt. Maar met de HoloLens, andere Windows 10-headsets en een Xbox VR-bril aan de horizon, is het een beetje vreemd om het helemaal niet meer te noemen.

Afgezwakt

Je zou denken dat VR in ieder geval aangehaald zou worden, omdat vorig jaar Xbox-chef Phil Spencer nog tegenover The Verge zei dat 4K en VR de speerpunten waren voor Project Scorpio. "Omdat we dat groot zien worden op de pc, willen we dat naar de console brengen", zei Spencer. Microsoft heeft de focus verlegd naar 4K.

Dat vermoeden hadden we al, omdat de eerste foto's van de Xbox One maar één HDMI-poort had. De console is verder wel krachtig genoeg om high-end beeld te genereren: de AMD-chip erin levert 6 teraflops aan grafische kracht, zo stelde Microsoft tijdens de presentatie. Maar dat staat allemaal ten dienste van 4K.

Pas op de plaats

Het kan zijn dat Microsoft pas op de plaats maakt omdat VR niet zo snel van de grond lijkt te komen. Sony heeft inmiddels al meer dan een miljoen PlayStation VR-headsets verkocht, maar Oculus heeft inmiddels 200 dollar van zijn prijs moeten afhalen na tegenvallende verkoop. HTC noemt geen cijfers, maar gebaseerd op cijfers van Steam zijn er ruwweg een kwart miljoen Vive's verkocht. Op de pc werkt Microsoft ondertussen aan headsets met fabrikanten als Acer en Lenovo.

"Er komen games aan van Microsoft Studios voor Windows Mixed Reality en diverse game-ontwikkelaars werken met ons samen om hun titels naar MR te brengen", zegt een woordvoerder van Microsoft. "Later deze zomer hebben we meer aankondigingen over specifieke MR-games en -content."

Xbox naar W10 en terug

Er is veel kruisbestuiving tussen de Xbox en Windows 10-pc's: met Xbox Plat Anywhere kun je een Xbox-game op de pc spelen en andersom. Microsoft zegt er helaas niet bij of dat ook geldt voor Windows 10-MR-content en VR op de Xbox One X, mocht dat nog volgen. "We hebben op dit moment niets te melden over mixed reality op de console", aldus Microsoft.