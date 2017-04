Einde van Wet van Moore is de redding van de PC

Het loslaten van de Wet van Moore kan de computerindustrie redden. Het vasthouden eraan leidt alleen maar tot meer van hetzelfde op een verouderde architectuur.

Dat vindt de prominente wetenschapper R. Stanley Williams, verbonden aan Hewlett Packard Labs. Williams heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de memristor door HP in 2008.

De Wet van Moore loopt tegen zijn grenzen aan omdat het steeds moeilijker wordt chips te maken met kleinere afmetingen. Die uitdaging geldt voor alle chipmakers, waaronder Intel. De chipgigant heeft nu de interpretatie van de Wet van Moore veranderd om zo de geldigheid van die wet in stand te houden.

Williams behoort tot een groeiende groep wetenschappers die het einde voorspellen van de Wet van Moore. En dat einde "kan het beste zijn dat de computerindustrie in de afgelopen decennia is overkomen", zo schrijft hij in een onderzoeksrapport dat is gepubliceerd in het laatste nummer van IEEE Computing in Science and Engineering.

Het einde van de Wet van Moore zal tot meer creativiteit leiden in chip- en computerontwerpen en engineers en onderzoekers aanzetten om out of the box te denken, zegt Williams. Hij geeft aan dat de Wet van Moore juist innovatie in computerdesign heeft tegengewerkt.

Dus wat nu? Williams voorspelt dat er computers zullen komen die een serie chips en versnellers aan elkaar worden geknoopt, zoals vroeger in de eerste fases van de supersnelle computers. Daarnaast wordt rekenkracht meer gebaseerd op geheugen, met snellere busdoorvoer.

Het concept van computers die meer halen uit het geheugengebruik past in het straatje van HPE, dat op die wijze The Machine heeft gebouwd. De eerste versie van The Machine had persistent geheugen dat gebruikt kan worden als zowel DRAM als flashopslag, en kan worden gebaseerd op memristor, een intelligente vorm van geheugen en opslag dat datapatronen in kaart kan brengen.

Het zogenoemde memory-driven computing kan tevens een einde maken aan de centrale rol van de processor, en de architectuur die die centrale rol ondersteunt. Op langere termijn komen er neuromorfische chips die werken zoals het menselijke brein werkt. HPE ontwikkelt een chip die het menselijke brein imiteert en gelijksoortige chips worden ontwikkeld door IBM, Qualcomm en universiteiten in de VS en Europa.

"Hoewel ons inzicht in de werking van het brein nog beperkt is, weten we genoeg om circuits te ontwerpen en te maken die bepaalde rekentaken kunnen versnellen", schrijft Williams.

Toepassingen als machine learning maken de behoefte aan nieuwe soorten chips groter. IBM heeft zijn neuromorfische chip met de naam TrueNorth laten benchmarken als sneller en meer energie-efficiënt dan conventionele chips die nu voor deep learning worden gebruikt, zoals GPU's.

Williams denkt dat ASIC's en FPGA's (field-programmable gate arrays) een rol kunnen spelen in het computertijdperk na de Wet van Moore. Deze technologieën gebruiken supersnelle verbindingen als Gen Z, dat vorig jaar opkwam en wordt ondersteund door grote chipmakers en serverfabrikanten als Dell en HPE.

Quantumcomputers zijn eveneens mogelijke vervangers van de huidige PC's en servers, maar zijn nog ver verwijderd van het draaien van hedendaagse applicaties.