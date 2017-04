Mac-gebruikers zijn terecht woedend op Apple

Apple had vorige week een bijzondere persontmoeting met een selecte groep bloggers en journalisten, en daarbij verbrak het zijn stilzwijgen over de Mac. Apple gaf toe een fout te hebben gemaakt met het design van de huidige Mac Pro en zei met een nieuw ontwerp te komen.

Computerworld heeft hier onlangs uitgebreid over geschreven. De nieuwe Mac Pro krijgt een compleet herzien en modulair ontwerp. Maar het meest schokkende was dat dat ontwerp nog "in de pijplijn" zat en dus niet eerder dan volgend jaar, en wellicht zelfs 2019, zal uitkomen.

Maar dat kan, helaas voor Apple, te laat zijn om zijn reputatie en marktaandeel te redden bij de professionele gebruikers. Op het forum van MacRumors ging het dan ook volkomen los. Niemand hield zich in bij hun reacties op dat nieuws.

Gebruikers vragen zich af waarom Apple pas sinds enige weken werkt aan een nieuw ontwerp (terwijl het laatste model uit 2103 stamt) en nu pas denkt aan de professionele gebruiker. Daarnaast wordt Apple beticht van pure geldwolverij, met de iPhone als melkkoe. Verder wordt gesteld dat Apple wel zou zijn geschrokken van de felle kritiek op de laatste MacBook Pro, dat volgens de forumleden een "belachelijke aanraakbalk" heeft.

Meer op het MacRumors Forum.

Felle kritiek dus en dat maakt duidelijk dat Apple de woede van vier jaar wachten niet met een onverwacht persmomentje kan wegnemen. Op het moment van schrijven van dit artikel waren er al 878 comments in deze discussie op het forum, liefst 36 pagina's dus.

Mac-gebruikers zijn terecht boos

Ik neem het geen enkele Mac-gebruiker kwalijk dat hij of zij boos is op Apple. Tim Cook, de CEO van Apple, gaat al jaren prat op dat er zo veel "great things" in de pijplijn zitten en nu wordt het dan duidelijk dat daarmee in ieder geval niet de Mac Pro werd bedoeld.

Schokkender is de ijskoude besef bij Mac-gebruikers dat Apple pas nu begint aan het herontwerp van de Mac Pro. Dat betekent dat het minstens een jaar, wellicht twee, duurt voordat er een nieuwe Mac Pro uitkomt, zeker gezien het tempo waarop Apple nieuwe hardware ontwikkelt.

En niemand weet of de nieuwe Mac Pro wel echt wordt herontworpen voor professionele gebruikers. Apple zegt dat het modulair wordt, maar kan het bedrijf de sterke neiging weerstaan om het ook 'cool' of 'sleek' te maken, en dus vrijwel net zo onpraktisch als het huidige wegwerpmodel? We zullen het zien.

Hoewel ik blij ben dat Apple zich eindelijk realiseert dat het een grote fout heeft gemaakt in het negeren van de professionele markt, wacht ik niettemin totdat er daadwerkelijk een product op de markt verschijnt voordat ik de slingers ga ophangen. En dat geldt tevens voor de iMac Pro.

Ik zou enorm graag een opgevoerde iMac Pro willen zien met een desktop-videokaart in plaats van een mobiele GPU. Maar het blijft afwachten of Apple er echt met ééntje komt, gegeven de warmtegrenzen van het huidige ontwerp. Het bedrijf heeft echt zijn stinkende best gedaan om de iMac onnodig dun te maken, en ik betwijfel ten zeerste of ze dat ontwerp zodanig willen veranderen om er een meer krachtige videokaart in te kunnen plaatsen.

Een ding is niettemin zeker: Apple heeft het nog steeds verbruid bij de gebruikers van de Mac-desktop en het bedrijf heeft een zeer, zeer lange weg te gaan om dat weer goed te maken en zijn reputatie te herstellen.