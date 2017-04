Waarom Apple de geheimzinnigheid over de Mac doorbreekt

In een besloten bijeenkomst met een handjevol Apple-bloggers hebben twee topmanagers van Apple, marketingleider Philip Schiller en softwareleider Craig Federighi, erkend dat ze een misser hebben gemaakt in hun strategie voor de Mac Pro. Maar komt er nu een nieuwe Mac Pro dit jaar? Nee. Maar niettemin zit er toch nog eentje in de pijplijn, belooft Apple.

De twee managers wilden tevens benadrukken dat het bedrijf zich blijft committeren aan het professionele deel van hun klantenbestand. Ze zeiden dat nieuwe iMacs onderweg zijn, waarvan sommige zijn samengesteld voor professioneel gebruik.

Schiller stelde dat Apple de personal computer blijft ondersteunen. "De Mac heeft een belangrijke en lange toekomst bij Apple voor de boeg" en "... Apple houdt enorm veel van de Mac, we hebben elke intentie om ermee door te gaan en erin te investeren", zo sprak Schiller in die besloten bijeenkomst volgens de aanwezige Matthew Panzarino, verslaggever van Techcrunch.

"Het was zeker nogal ongebruikelijk voor Apple om iets te vertellen over toekomstige producten", merkt Jan Dawson op. Hij is analist bij Jackdaw Research en karakteriseert de actie als een "grote breuk met het verleden" van Apple.

Andere experts wijzen erop dat het er al langer op lijkt dat Apples geheimzinnigheid minder wordt - hoewel Tim Cook al snel na zijn aantreden nog zei dat Apple die geheimzinnigheid juist verder zou opvoeren.

"Ze geven meer duidelijkheid over zaken waarmee ze bezig zijn", betoogt Ben Bajarin van Creative Strategies, zoals bijvoorbeeld over augmented reality, zij het dat Cook daarin wel algemeenheden bezigt en niet in details treedt.

Maar wat is dan nu zo belangrijk dat Apple afstapt van zijn decennia-lange pr-strategie?

"Tja, er is een toenemende ontevredenheid bij de gebruikers van de Mac", zegt Dawson. "Ik denk dat dit het antwoord is op dat negatieve sentiment dat zich opbouwt."

Dawson heeft het dan vooral over de afgelopen herfst, nadat Apple kwam met nieuwe MacBook Pro's. Critici vonden de machines niet geschikt voor professioneel gebruik. De ontevredenheid kwam tot uiting in online fora en werden nog eens versterkt door meer berichten in de media die openlijk twijfel uiten over de commitment van Apple aan zijn personal computers.

Sommige van die critici keken naar de cijfers. Hoewel de Mac miljarden aan omzet opleverde in 2016 (meer dan 23 miljard dollar), is het portfolio verantwoordelijk voor minder dan 11 procent van Apples totale omzet.

"Ik denk niet dat er ooit vraagtekens zijn geplaatst bij Apples liefde voor de Mac", zegt Bajarin, "maar het leek erop dat het niet meer streed om de liefde van de professional als vroeger." Bajarin is het er mee eens dat Apples communicatie bedoeld is om die negativiteit te doorbreken, maar vindt wel dat het vooral om de Mac Pro gaat.

Dat is niet ieders interpretatie.

"Ik denk dat het hierin gaat om het gehele Mac-platform", werpt Patrick Moorhead van Moor Insights & Strategy tegen. "Windows en Microsoft en hun partners richten zich steeds meer op het bouwen van een creatief platform in zowel hardware als software."

Moorhead haalt als voorbeelden aan Windows 10 Creators Update en diens nadruk op het creëren van 3D-content, en de Surface Studio all-in-one-desktop. Zijn punt: Microsofts pitch naar creatieve professionals, lange tijd zeer Mac-trouw, heeft succes. En Apple is daar niet van gediend.

"Er zijn wat interessante opties voor creatieve types", vervolgt Moorhead. "En Apple vond dat het nu toch een stapje harder moet gaan zetten."

En dat heeft Apple gedaan, vindt Bajarin.

"En van de subtielere dingen (in het doorbreken van de geheimzinnigheid) was dat ze de boodschap geven echt te luisteren naar de klant", zegt Bajarin. "Die gebruikers van de Mac Pro zijn hoogstens enkele miljoenen, maar Apple zegt nu impliciet dat ze wel degelijk ernaar luisteren, en die boodschap zal doorkomen in komende berichten over de Mac Pro."

Dawson zei eveneens iets dergelijks in een commentaar dat hij publiceerde op zijn website Tech Narratives. "Deze pro's zijn niet langer de belangrijkste gebruikerskern van de Mac. Dat zijn de mainstream gebruikers. Maar ze zijn niettemin erg luidruchtig en zijn belangrijk omdat ze vanwege die luidruchtigheid disproportioneel veel invloed hebben."