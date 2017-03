Vergelijking: de 6 beste 3D-printers van dit moment

De 3D-printer is al enige tijd geen sciencefiction meer en zelfs al enkele jaren betaalbaar voor in de huiskamer. Modellen lopen uiteen met prijzen van een paar honderd tot enkele duizenden euro's met de kwaliteitsverschillen en plus- en minpunten die daarmee gepaard gaan. Coputerworld-schrijver Lucas Mearian bekijkt ze regelmatig en kent de verschillen russen simpelere voor thuis en geavanceerdere voor MKB's of een enterprise-omgeving.

We vatten op de volgende pagina's enkele bevindingen samen van uitgebreide tests (we linken naar de oorspronkelijke recensies mocht je het hele verhaal willen lezen) en kijken naar machines uit verschillende prijsklassen en voor verschillende doeleinden. We kijken vooral naar de features die het apparaat laten opvallen en delen de resultaten van een test waarin een sterk gedetailleerde Eiffeltoren van zo'n dertien centimeter door elke printer werd gedrukt.

1. Ultimaker 3

Dit is geen goedkopere, simpelere 3D-printer om mee te experimenteren of voor de kinderen thuis; de Ultimaker 3 is voor professionals. Mearian: "Bij vrijwel elke conferentie met 3D-printers vindt je Ultimakers in de expositieruimte die worden ingezet door third-party leveranciers die hun printbare spullen demonstreren."

Opvallende features:

De Ultimaker 3 heeft twee printkoppen. Je kunt daardoor kiezen voor twee kleuren plastic of eentje gebruiken voor bouwmateriaal of het tweede oplosbare vulmateriaal dat ter ondersteuning van het bouwen wordt gebruikt. Ook kan de machine meerdere materiaalsoorten aan.

De printer heeft een hoge resolutie, van 20 tot 200 micrometer. Je kunt de status van het printwerk op afstand in de gaten houden met onboard Wi-Fi-camera en je kunt printen vanaf USB-stick.

Er is verder een verhitte glazen grondplaat waarop wordt gebouwd, waar het product stabiel op blijft en wel makkelijk is te verwijderen, dus je zult modellen niet breken omdat je ze uit de printer moet loswrikken.

Eiffeltoren-test:

De twee woorden die de Ultimaker het best omschrijven zijn 'methodisch' en 'nauwkeurig', zegt de Computerworld-printexpert. "Het was het beste Eiffeltoren-model dat ik ooit heb geprint op een FDM-printer. Los van enkele verdwaalde plasticdraadjes op de randen die je kunt afknippen of opschuren, was het model bijna perfect."

Het nadeel is dat je met dit prijzige model wel perfecte prints maakt, maar dat je flink wat geduld moet hebben. "Het kijken naar hoe de Ultimaker 3 print was ondraaglijk. Het was alsof het apparaat elke laag voorzichtig en grondig overpeinst voor hij wordt gelegd."

Prijs: €3599 bij Conrad.nl

Uitgebreide recensie