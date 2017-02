Fabrikanten storten zich op klokprobleem Intel-chips

"We vermoeden dat het probleem ontstaat in de Intel C2000-chip, die is verwerkt in onze producten", stelden de netwerkleveranciers in een verklaring. In tegenstelling tot Cisco en Juniper vertelt HPE er niet bij welke producten zijn getroffen door het issue of wat klanten kunnen doen als het probleem zich voordoet.

Wie is de boosdoener?

Cisco identificeerde het klokprobleem eerder deze maand en stelde pro-actief producten die onder de garantie vallen te vervangen. Daarnaast trekt het bedrijf 125 miljoen dollar uit om netwerkapparatuur met een foutief klokcomponent te vervangen. Juniper zegt het probleem net opgemerkt te hebben en werkt nu direct met enkele klanten om een oplossing te zoeken.

Cisco noch Juniper heeft tot nu toe met de vinger gewezen naar de fabrikant van het foutieve kloksignaal, maar het probleem doet zich voor op Intels Atom C2000-chip die wordt gebruikt door heel veel hardwarefabrikanten. Ook fabrikanten als NAS-leverancier Synology gebruiken het klokcomponent.

Bijlage Atom C2000

De News Service van Computerworld-uitgever IDG schreef in januari over de problemen van Intel, die in januari een correctiebijlage aan de documentatie van de Atom C2000 hebben toegevoegd (PDF). Daarin staat dat gebruikers mogelijk niet meer kunnen booten of dat het product dienst weigert.

De chip is de recentste in de lijn van energiezuinige Atom-chips die Intel maakt voor servers. Hij werd vooral gebruikt in microservers, maar was ook een goede kandidaat voor netwerktechnologie vanwege die zuinige eigenschappen. Daarom ondervinden vooral fabrikanten van switches, routers en netwerkapparatuur als NAS-kasten hinder van het issue.

Afnemend signaal

In een waarschuwing wijst Cisco op een component waarbij het kloksignaal afneemt op den duur. Daardoor raakt de chip verkeerd gekalibreerd en kan het zijn taken niet goed uitvoeren. Intel probeert het issue te verhelpen, maar heeft geen indicatie gegeven over wanneer het een update verwacht.

"We hebben een workaround op moederbordniveau die we nu delen met klanten", vertelde een woordvoerder van Intel aan de IDG News Service. "Daarnaast implementeren en testen we nu een hardwarematige oplossing in een nieuwe versie van het product."