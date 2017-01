Deze server crashte nooit in 24 jaar

Maar het einde van het fouttolerante systeem is in zicht...

Een fouttolerant systeem heeft geen single point of failure en alle componenten zijn redundant uitgevoerd. In de loop der jaren is het een en ander vervangen, zoals harde schijven, voedingen en andere componenten, maar volgens beheerder Phil Hogan is tachtig procent van het systeem nog steeds origineel.

"Hij is nooit neergegaan door een fout waar ie niet mee om kon gaan", vertelt Hogan. "Ik kan geen geval bedenken waarin een shutdown ongepland was." De server haalt regelmatig uptimes van enkele jaren.

Stokoude servers

Deze server is beroemd. In 2010 zocht Stratus voor een wedstrijd de server van de producent die al het langst in dienst is en de toen 17-jarige server was de winnaar. Sinds die zoektocht heeft Stratus andere stokoude servers gevonden, maar deze zou nog best eens de oudste in bedrijf zijnde fouttolerante server kunnen zijn.

De hardware draait Stratus' propriëtaire besturingssysteem VOS, wat volgens Hogan sinds het begin van deze eeuw geen update meer gehad heeft. De interface is een CLI-achtig systeem wat volgens de beheerders simpel en betrouwbaar is. De producent van de servers bouwt ook fouttolerante systemen met OS'en als Windows en Linux.

Einde van een tijdperk

Al enkele jaren staat de server op de nominatie om te worden vervangen, maar hij wordt steeds gered doordat het bedrijf andere plannen heeft of dat er andere bedrijfsvoering prioriteit krijgt. Wat ook helpt is dat gebruikers nooit klagen over downtime.

Maar de server gaat een kwart eeuw waarschijnlijk niet halen. In april staat een upgrade gepland en gaat de server met pensioen. Dat kan nog best een emotioneel moment zijn voor zijn beheerder, net als bij een autoliefhebber die na decennia afscheid moet nemen van zijn favoriete, trouwe bolide.