Woede en knulligheid met IT leiden naar het ziekenhuis

Enkele van de grootste namen in tech waarschuwden de laatste tijd voor apparaten die kunnen ontploffen. Maar uit een analyse van spoedeisende hulp-gevallen blijkt dat de meeste tech-gerelateerde ongelukken te maken hebben met klassiekers als bekabeling en vallende objecten.

Zware spullen en kabels

We hebben het dan over vallende pc's die tenen breken, hersenschuddingen veroorzaken en in één geval zelfs testiculaire schade veroorzaken. Ook gebeuren ongelukken bij het verplaatsen van computers en monitoren - vooral als ze over de trap worden vervoerd - en het struikelen over bekabeling. Een paar ongelukken zijn te wijten aan het te vroeg lostrekken van stekkers.

Game-gerelateerde hulp van artsen wordt veroorzaakt door mensen die te lang spelen en een Pac-Man-pols (oftewel RSI) oplopen door langdurig gebruik van een controller. "Veel kinderen krijgen last van de vingers of duim als ze regelmatig te veel gamen", zegt een Amerikaanse chirurg. Ook wekken flitsende games af en toe een epilepsie-aanval op en zijn er nieuwerwetse fenomenen van oud zeer met namen als 'tabletnek' en 'WhatsApp-vinger'.

Pc-gerelateerde ongevallen

We keken naar gegevens van de Amerikaanse autoriteit voor consumentenveiligheid die data vergaarde van SEH-afdelingen via een database van gekoppelde medische gegevens, het National Electronic Injury Surveillance System (NEISS). Verderop in dit artikel staat een infographic met enkele hoogtepunten uit deze dataset.

De merknamen worden niet meegenomen in de NEISS-database, maar wel de productcategorieën die een rol speelden bij het ongeval, inclusief gameconsoles. Zoekend op dat product vonden we 632 verwondingen in 2015. Pc-gerelateerde ongevallen nemen af, mogelijk te danken aan steeds lichter wordende laptops. Meer dan de helft van de patiënten was man en ongeveer 350 patiënten was 20 of jonger.

De meeste omschrijvingen in de dataset zijn kort en/of cryptisch, maar je krijgt een idee van de issues. Laten we even kijken naar wat hoogte/dieptepunten.

1. Val- en smijtincidenten

Je apparatuur beschadigen is al erg genoeg, maar dat je dan ook nog eens je teen breekt is extra erg. Volgens de cijfers uit de NEISS-database zijn pc-gebruikers nogal eens klungelig. Meer dan veertig ongelukken draaide om het laten vallen van computers, tablets, monitoren of consoles op de eigen ledematen of op die van iemand anders. Dit soort incidenten kwam minder vaak voor in het tijdperk dat logge kasten nog meer op hun plek bleven staan.

Een greep uit de incidenten (merknamen zijn verwijderd uit de database):

De broer van een jongen van 5 liet een [APPARAAT] op het hoofd van zijn broertje, wat een snijwond opleverde.

Een man van 22 liet een computer op zijn kruis vallen wat een pijnlijk scrotum opleverde.

Een meisje van 11 liep schade op aan haar kleine teen nadat een [APPARAAT] erop viel.

Een baby van 13 maanden raakte een teennagel kwijt nadat er een laptop op haar teen viel.

Een vrouw van 46 liet een monitor op haar voet vallen met een gebroken teen als gevolg.

Een 63-jarige vrouw viel van de trap toen ze een monitor vervoerde en bezeerde haar enkel

Een peuter van 2 kreeg op de een of andere manier een tablet in zijn gezicht gesmeten en liep een snijwond op.

Een man van 30 gooide zijn pc weg en kneusde zijn voet toen hij de tower erop liet vallen.

Een 80-jarige vrouw viel van de trap tijdens het verplaatsen van een computer en viel op haar heup.

Een jongen van 6 liep een snijwond op nadat zijn broertje een game naar hem gooide.

De waarschuwingen van stewardessen dat bagage verschoven kan zijn tijdens de vlucht blijken niet onterecht als je naar dit incident kijken: een 26-jarige vrouw kwam binnen op de SEH nadat een laptop uit een bagagerek in een vliegtuig op haar hoofd was gevallen. Maar een ongeluk zit ook thuis in een klein hoekje: een 44-jarige man raakte gewond toen een computer uit een kast viel en hem vol in zijn gezicht raakte. En een vrouw van 19 die een dutje deed, kreeg een laptop op haar hoofd die uit een stapelbed viel.