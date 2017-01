Komst NRAM startschot voor geheugenoorlog

Tech die sinds 2001 in ontwikkeling is nu eindelijk in massaproductie.

Een niet-vluchtig geheugentype gebaseerd op nanobuisjes van koolstof is klaar voor massaproductie volgend jaar. De komst van Nano RAM (NRAM) is een grotere omslag voor de storagemarkt dan flashgeheugen was, stelt een nieuw rapport van BCC Research.

"Het is zeldzaam om een technologie die zo lang in ontwikkeling is geweest opeens aan te zien slaan, maar NRAM is er zo eentje" aldus BCC-hoofdredacteur Kevin Fitzgerald. "Je volgende smartphone kan wel eens een op koolstof gebaseerde levensvorm zijn."

Markt zal snel opkomen

De opgebouwde jaarlijkse groei van de NRAM-market zal volgens het onderzoeksbureau tussen 2018 en 2023 zo'n 62,5 procent zijn. De markt voor embedded systemen, waar NRAM naar verwachting voornamelijk gebruikt zal worden, zal groeien van 4,7 miljoen dollar volgend jaar naar 217,6 miljoen dollar in 2023. Dat komt neer op een gecombineerde jaarlijkse groei over een periode van vijf jaar van 115,3 procent.

NRAM is in 2001 uitgevonden door het Amerikaanse bedrijf Nantero en het zou 1000 keer de prestaties hebben van DRAM, maar slaat data op als NAND-flashgeheugen; als de stroom is uitgeschakeld, blijft de data behouden. NRAM gaat de strijd aan met een aantal nieuwe geheugentypes dat NAND-flash voorbijstreeft in snelheid, duurzaamheid en capaciteit, vertelt halfgeleideranalist Jim Handy van Objective Analysis.

Strijd van geheugentypes

Zo worden er bijvoorbeeld veel volumes Ferroelectric RAM (FRAM) verscheept, IBM heeft Racetrack Memory ontwikkeld, Phase-Change Memory (PCM) is al geproduceerd door Intel, IBM en Numonyx, Magnetoresistive RAM (MRAM) is al in ontwikkeling sinds de jaren 90, HP en Hynix ontwikkelden memristors, ook bekend als ReRAM, Intel en Micron gaan voor hun 3D Xpoint en Infineon Technologies werkt aan Conductive-Bridging RAM (CBRAM).

Een schematisch overzicht van een NRAM-cel (links) en foto's van het nanobuisjesmateriaal die met een elektronenmicroscoop zijn gemaakt (rechts).

Bron: Nantero

"Deze partijen staan op het punt in een oorlog van Bijbelse proporties te raken", vertelt co-auteur van het rapport Chris Spivey van BCC Research aan Computerworld. "Elk van deze geheugentypes heeft verschillende toepassing en ze zullen uiteindelijk met elkaar wedijveren. In die strijd is het waarschijnlijk dat uiteindelijk één type overwint."