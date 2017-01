De opkomst van de thuiscomputer - deel 2

We gaan verder in de jaren 80, met machines als Amiga, Atari ST, Sinclair QL.

Het eerste deel van de artikelen over thuiscomputers ging over het begintijdperk, van 1977 tot begin jaren 80. De grote namen in de huiscomputers waren tegen het einde van die periode de Sinclair ZX Spectrum en de Commodore 64. Wereldwijd waren het daarnaast vooral de Tandy Radio Shack TRS-80 en de Atari 400/800 die het goed deden. De rest van de markt was verdeeld over een flink aantal merken en modellen, vooral van Engelse afkomst, zoals de BBC computer, de Oric, Dragon en meer.

Het begin van de pc

De meeste modellen hadden 64 kB geheugen (ja, er staat echt kilobyte) waarvan na aftrek van het ingebouwde "besturingssysteem" plus programmeertaal -Basic gewoonlijk- 48 kB overbleef, waarvan ook nog een paar kB gereserveerd was voor het videogeheugen. Maar wat het voornaamste was: met deze thuiscomputers kon je programma's maken en uitvoeren waar je dingen mee kon doen die op dat moment ongekend waren: computerspelletjes, databeheer, spreadsheet, tekstverwerking en tekenprogramma's.

Bijna alles wat je vandaag ook voor je pc of smartphone kan krijgen, alleen nog zonder alle programma's en mogelijkheden die van het internet afhankelijk zijn. In diezelfde periode bracht IBM de PC uit: bedoeld voor zakelijk gebruik en met een prijs van 1565 dollar bij de introductie op 12 augustus 1981 niet bepaald een concurrent voor de thuiscomputers, maar wel een belangrijke stap in de computerhistorie.

De tweede revolutie

Slechts enkele jaren na de introductie van de thuiscomputer vond een tweede revolutie plaats. Deze revolutie kwam omdat de specificaties van hardware zo spectaculair snel verbeterde. Het begon eigenlijk met de Apple Lisa, op 19-1-1983. Lisa was de naam van de dochter van Apple medeoprichter Steve Jobs en de (erbij bedachte?) afkorting voor de computer betekende "Local Integrated Software Architecture".

Dit was de eerste computer met een GUI (Graphical User Interface) die je met een muis bediende in plaats van een prompt waar je opdrachten of regels Basic programmacode intikte. Het basisidee van de GUI en de muis had Steve Jobs opgedaan tijdens een bezoek aan een Xerox researchcentrum PARC waar ze al in de jaren 70 zoiets hadden. Alleen was het Steve Jobs die voor zich zag hoe je er de bediening van een pc radicaal mee kon vergemakkelijken.

Lisa ondergesneeuwd

In de Lisa zat ook nog eens een echte harde schijf van maar liefst 5 Mb en de Motorola 68000-processor ondersteunde 2 Mb geheugen. Deze Lisa was nog veel minder bedoeld als thuiscomputer want hij kostte bijna 10.000 dollar. De Macintosh volgde een jaar later en kostte maar een kwart van dit bedrag. Maar het systeem met een ingebouwd zwart/wit-schermpje had het moeilijk in een markt gedomineerd door de goedkopere IBM PC en veel goedkopere en bovendien kleurrijke thuiscomputers zoals vooral de Commodore 64.

De Commodore Amiga 1000