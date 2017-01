12 verbeteringen die je krijgt met Intels Kaby Lake

Intels nieuwe Kaby Lake-chips werden deze week aangekondigd op de Amerikaanse computerelektronicabeurs CES die deze week het IT-nieuws domineerde. De nieuwe chips, genaamd 7th Generation Core, zorgen voor langere accuduur en leveren nieuwe functionaliteiten als 4K-ondersteuning. Ook wordt Virtual Reality een optie met headsets voor Kaby Lake-laptops en -tablets. Hier zijn de twaalf verbeteringen die we zien dankzij deze nieuwe chipgeneratie.

1. VR-headsets

Later dit jaar komen fabrikanten als Dell, Acer, HP, Asus en Lenovo met VR-headsets die inprikken op Kaby Lake-pc's zodat je virtuele omgevingen thuis verkent, VR-films kijkt en VR-games speelt. Kaby Lake is Intels stap in de eindelijk opkomende wereld van virtual reality en dat biedt een hele nieuwe manier van interactie met computers. De geïntegreerde GPU kan basic VR verwerken, maar is niet voldoende om high-end headsets als Oculus Rift of HTC Vive qua graphics te verslaan. Deze maken gebruik ban aparte GPU's van Nvidia of AMD.

2. Betere biometrische beveiliging

Microsoft wil met Windows Hello wachtwoorden vaarwel zeggen. Via dit onderdeel kunnen gebruikers inloggen met gezichtsherkenning, vingerafdrukkensensoren of irisscanners. Intel biedt een alternatief voor Windows Hello met Authenticate, dat meerdere authenticatietechnieken vereist om in te loggen op pc's.

Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld worden verzocht om zich dubbel te authenticeren: één keer voor het booten en één keer voor het inloggen bij Windows na het opstarten van de machine. De Authenticate-optie is alleen beschikbaar voor zakelijke machines met Kaby Lake vPro-chips.

Volgens Intel is het beter beveiligd dan Windows Hello, omdat alle gebruikersdata wordt beveiligd en opgeslagen in een gespecialiseerde CSME-chip (converged security manageability engine), die zijn eigen OS en firmwate heeft. Microsoft en Intel werken samen aan een versie van Authenticate met Windows Hello die multifactorauthenticatie gebruikt om in te loggen bij machine en Windows.

3. Snellere opslag met Optane

Het hardware-ontwerp van pc's kan volledig veranderen met het supersnelle Optane, een nieuw soort opslag- en werkgeheugen dat op termijn SSD's en DRAM kan vervangen. Volgens de chipmaker is Optane tien keer sneller dan de huidige generaties SSD's en geheugendichter dan DRAM.

Het slechte nieuws is dat de eerste Optane-modules cache-geheugens met lage capaciteit zijn, geen volledige SSD's met een grotere capaciteit. Deze eerste generatie Optane helpt het OS, applicaties en games sneller te laden en werken alleen met Kaby Lake-systemen. Het kan een ideale optie zijn voor het bufferen van games, het draaien van grafisch intensieve applicaties of het maken van virtual reality-content.