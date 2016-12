Zijn Blu-ray-spelers beter voor 4K dan streamen?

Deze discussie hebben we ook al eens gehad toen HD-video een paar jaar geleden ten tonele verscheen en het debat zal nog wel even gevoerd worden. Ja, ik wilde ook weten of een 4K-schijf zichtbaar beter presteert dan het streamen van 4K. De specificaties geven aan dat er een wereld van verschil is, maar zien we dat ook?

De vaste hardware

Ik begon met een test voor mezelf op meerdere diensten en keek naar de drie recente Star Trek-reboots, de Spider-Man-reboots en een paar recente animatiefilms. Mijn hoofdprojector is een Epson Home Cinema 5040UB. Hij ondersteunt HDR en projecteert heldere 4K op een wit projectiescherm en ik testte het in het donker 's nachts. Elke film ziet er beter door uit, zelfs die Ninja Turtles-film.

Voor de afspeelfunctie gebruikte ik een Philips Blu-ray-speler, de BDP7501 4K Ultra HD, die een HDMI-out heeft voor video die High Dynamic Range (HDR) ondersteunt. Je kunt ook Netflix en YouTube afspelen in 4K. Mijn laatste hardware om de schijven te testen was de luidspreaker Polk Magnifi Mini Speaker een speaker die Optical Audio, HDMI en WiFi ondersteunt. Een minpunt is dat de Polk Magnifi alleen werkte met mijn Optical Audio-receiver, want HDMI-audio op de speler van Philips ondersteunt geen ARC.

Streamen en HDR

Om het streamen te testen, bleef ik bij de basis: een Xbox One S, die wel streamt maar HDR werkt niet samen met mijn Epson-projector. Ik gebruikte ook andere apparaten die 4K kunnen streamen, zoals een NVIDIA Shield TV, een Roku 4, een DISH Hopper 3 met Netflix en streamingsdienst Vudu. Ik miste één belangrijk apparaat, de Chromecast Ultra, waarvan de bestelling is geplaatst, maar de levering op zich laat wachten.

Mijn belangrijkste bevinding is dan ook misschien wel dat HDR, wat een groter kleurbereik levert, erg belangrijk is voor de beleving. Je moet daarom weten of je apparaten het ondersteunen. Op de Roku 4 ontbrak dat nog bijvoorbeeld (nieuwe edities als de Roku Ultra ondersteunen HDR wel). De Xbox One S bleek dus niet HDR-compatibel met de Epson-projector. De DISH Hopper heeft 4K-films, maar ook deze zijn niet in HDR.

Bioscoopkwaliteit ontbreekt

Een van mijn testfilms was Star Trek: Beyond in 4K. Er is een scène met Kirk op een planeet waar je zwevende paardenbloemachtige planten ziet. Dat is een perfecte test voor 4K. Ik zag dat er een verschil is als je streamt of Blu-ray speelt in zowel resolutie als contrast, helderheid en kleurdiepte. Die twee aspecten moeten soepel verwerkt om realistisch af te spelen. Beyond had simpelweg niet de bioscoopkwaliteit in 4K op alle streamingapparaten, inclusief de Shield die wel HDR ondersteunt, die ik testte.

Hierna: HDR maakt vooral het optische verschil en dat ontbreekt bij diverse streamingopties.