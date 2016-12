Chipreus Qualcomm vermorzelt ex-gigant Intel

Op mobiel gebied was Qualcomm al de nieuwe Intel, maar dat is nog niet genoeg.

Intel wordt nog steeds vaak als Chipzilla aangeduid, maar het is pijnlijk duidelijk dat de chipproducent behoorlijk aan relevantie heeft ingeboet, onder meer door het verlies van de mobiele markt, de inzakkende pc-sector en de concurrentieslag op de servermarkt. Een van de spelers die Intel jaren geleden al volledig voorbij streefde op mobiel is de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm en die heeft zijn pijlen op veel meer gericht dan chipsets voor smartphones.

Markt buigt af

Dat Qualcomm veel grotere ambities heeft, bleek bijvoorbeeld eerder dit jaar opnieuw toen het bedrijf aankondigde de Nederlandse chipbakker NXP over te nemen. NXP richt zich sterk op system on chip-architecturen en levert onder meer NFC-chips voor smartphoneproducenten, assembly's voor basisstations, chipsets voor connected cars en meer producten voor IoT-leveranciers. De Nederlandse fabrikant is duidelijk klaar voor een tijdperk van internetverbonden apparaten.

Chipfabrikanten als Samsung, Intel en Qualcomm zien dat de markt naar deze chips beweegt. Intel miste een aantal jaren geleden de boot op de mobiele markt en rivaal Qualcomm verpletterde de concurrentie met mobiele ARM-SoC's. In 2012 schreef ik hier nog dat je gigant Intel nog niet uit moest vlakken in deze strijd, en dat ook Broadcom en Marvell nog verwoede pogingen ondernamen. Maar het was toen al duidelijk dat Qualcomm de mobiele markt goeddeels in handen had.

Concurrenten verliezen strijd

Vier jaar later is de oorlog op dit vlak zo goed als voorbij en Intel is een van de grote verliezers gebleken. Bovendien werden concurrenten als Broadcom, Texas Instruments en Nvidia gemarginaliseerd door de enorme populariteit van onder meer de Snapdragon-lijn van Qualcomm. TI zwaaide met de witte vlag en liet de markt voor consumentensmartphones in 2012 volledig los. Zelfs Nvidia zet zijn gedurende de opkomst van de Android-tablets nog populaire Tegra-lijn tegenwoordig harder in op auto's, settop-boxen en andere internetverbonden apparaten.

Intel heeft met de x86-architectuur de pc- en servermarkt altijd nog, maar de eerste is lang niet genoeg meer om een bestaan op te bouwen en de tweede wordt ook bedreigd door energiezuinige concurrenten. Zo worden de chips voor de serverparken van Google geleverd door Intel, maar het advertentiebedrijf overweegt serieus alternatieven voor zijn serverarchitecturen, waaronder IBM en, je raadt het al, Qualcomm.

Andere chips uitkomst

Zoals Computerworld drie jaar geleden schreef: Intel is door de marktveranderingen gedwongen om zijn redding te vinden in het Internet of Things. De oude gigant verkeert al jaren in steeds zwaarder weer en zag zich dit jaar genoodzaakt om 12.000 banen te schrappen. Ook nieuwe datacentertech en stevigere inzet op FPGA's kunnen uitkomst bieden. Chipfabrikanten zijn bang de Next Big Thing te missen en je ziet daarom dat er breed wordt geïnvesteerd in allerlei chiptechnieken.

Als klap op de vuurpijl laat zelfs oude partner Microsoft Intel in de steek: Wintel wordt Wincomm, maar voor Intel is het zeker nog niet voorbij.