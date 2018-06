Intel laat toekomst zien van pc's met e-paper

We mochten op Intels hoofdkwartier kijken naar de toekomst van pc's in de visie van de chipfabrikant. Rijen tafels vullen die ruimte en over veel daarvan hangt een zwart doek om nog geheime projecten te verhullen. Maar op een van de tafels onthult Intel een paar prototypes met twee schermen, omringd door eerdere prototypes die naar het eindresultaat leidden.

Tiger Rapids: een schetsboek met e-ink

Een van deze apparaten heeft als codenaam Tiger Rapids en het is een pc met twee schermen. Dit is niet zomaar een futuristisch concept: Tiger Rapids heeft al tenminste twee apparaten - van Lenovo en Asus - geïnspireerd die deze week worden getoond op elektronicabeurs Computex in China. Intel heeft er ongeveer twee jaar aan gewerkt om het ontwerp te verfijnen en enkele technologiepartners hebben het in productie genomen.

Het prototype van Tiger Rapids, dat een pc combineert met een EPD-scherm voor Inking.

Gregory Bryant, chef van Intels Client Computing Group, legt uit dat het prototype is gebouwd voor een einddoel wat hij flexibele formfactors noemt. "Conceptueel gezien gaat het niet om een primair model dat iedereen past", zegt hij. "Je gaat secundaire producten zien van verschillende afmetingen en vormen, mensen gaan tweede schermen gebruiken en we kijken natuurlijk op langere termijn naar vouwbare en buigbare apparaten."

Bryant benadrukte dat de motivatie achter deze designs was dat een pc zich dient aan te passen aan de gebruiker en niet andersom. "Dit gaat er niet om dat we iets doen simpelweg omdat het kan. We willen deze flexibele formfactors maken die passend zijn voor het werk dat je doet", aldus de Intel-chef.

Concurrentie met pen en papier

Intels laboratorium in Santa Clara, Californië wordt geleid door Murali Veeramoney die in detail uitlegt wat zijn kleine team aan het doen is. Tussen alle prototypes van metaal en papier pakt hij iets op wat je normaal gesproken niet zou verwachten bij een technologiebedrijf: een Moleskine-notitieboekje en een pen.

"Dit is eigenlijk een apparaat met een specifiek doel", zegt Veeramoney, schrijvend op gelinieerd papier. "Er is maar één functionaliteit. We wilden dat apparaat met een enkel doel combineren met een multifuctioneel apparaat." Met andere woorden, een échte notebook-pc. Het is duidelijk dat Tiger Rapids niet voor iedereen is, maar zoals Moleskine heeft laten zien, kan een niche-product een kleine maar enthousiaste markt vinden.

In de UI kun je een notitie opschrijven en deze exporteren als OneNote-notitie, compleet met omzetting naar getypte tekst.