5 goedkope servers uit het Open Compute Project

Het Open Compute Project begon met de vraag van Facebook: "Wat als we onze eigen servers konden ontwerpen, in plaats van werken met wat leveranciers ons bieden?" Het antwoord was een serie ontwerpen voor servers die goedkoper zouden zijn om te bouwen en om te beheren.

Facebook besloot dat het makkelijker zou zijn om leveranciers te overtuigen de ontwerpen te gebruiken als andere fabrikanten ze ook zouden willen kopen. Daarom werkt het bedrijf samen met Intel en Rackspace, is het ontwerp open en worden anderen aangemoedigd er ook aan mee te ontwerpen.

Een geïnteresseerde partij was Microsoft, die veel serverhardware inzet om zijn clouddienst Azure te kunnen draaien, en dat bedrijf droeg suggesties aan ter verbetering en maakte zelfs compleet eigen ontwerpen. Nu zijn ook andere leveranciers om, inclusief HPE en worden deze open ontwerpen gebruikt om servers te maken, zodat ook wij ervan kunnen profiteren.

1. Ambient Series-E, Hyve Solutions

Hyve Solutions bouwde de Ambient Series-E. Het zijn 1U-designs met ruimte voor ofwel vier drives van 3,5 inch of tien van 2,5 en voedingen. Ze zijn ontworpen om soepel te draaien in omgevingen tot veertig graden celcius, waardoor airco-kosten lager uitvallen. Ze hebben twee Intel Xeon E5-2600-processoren en tot 2 TB aan RAM.

2. SV5200G3, Wiwynn

De Wiwynn SV5200G3 is gebaseerd op Microsofts opslagserverdesign Project Olympus. Hij heeft twee sockets voor Intel Xeon-processoren en 24 DIMM-sleuven voor tot op 1,5 TB aan DDR4-werkgeheugen. Er is ruimte voor 12 schijven van 3,5 inch, vier M.2-modules, twee PCIe 3.0 x8-sleuven en drie PCIe 3.0 c16-sleuven. De bus is een Intel UltraPath Interconnect.