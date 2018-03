Wat is MicroLED?

Er is reden om voorzichtig enthousiast te worden van deze geruchten: MicroLED is in theorie op meerdere fronten superieur aan OLED en zou de nieuwe dominante schermtechnologie van de jaren 20 kunnen worden. We kijken in dit artikel dieper naar de technologie, wat het precies is en waarom techies er enthousiast van worden.

Dunner dan OLED

Een van de grote voordelen van OLED ten opzichte van traditionele LCD's is dat het dunnere schermen zijn en MicroLED moet nóg dunner zijn. Traditionele LCD's, zoals op elke iPhone behalve de iPhone X, bestaan uit meerdere lagen. De rood, groen en blauwe subpixels genereren zelf geen licht, maar zijn kleurfilters bovenop een wit achtergrondlicht met een vloeibaarkristallaag ertussen. Met een substraat van glas waar deze lagen op zijn gebouwd heb je uiteindelijk een relatief dik gelaagd scherm.

OLED-schermen hebben minder lagen nodig. De displays gebruiken organische componenten die rood, groen of blauw licht genereren als er stroom wordt opgezet. De subpixels zorgen zelf voor licht en is er geen backlight nodig. Er is ook geen vloeibaar kristallaag of polariserende laag nodig. Dat zorgt er allemaal voor dat het scherm een stuk dunner kan zijn.

MicroLED's lijken op OLED's, maar ze gebruiken een inorganisch halfgeleidermateriaal (galliumnitride), wat meer lijkt op wat je vindt in kleur-LED's. Het voornaamste verschil is dat ze veel, veel kleiner zijn. Ook is er geen achtergrondlicht of vloeibaarkristallaag nodig, omdat ze zelf licht afgeven. Ook is er geen polarisator nodig en is alleen een dunne glaslaag vereist. Ze kunnen dunner zijn dan OLED en nog veel dunner dan gewone LCD's.

Efficiënter

De superkleine diodes in MicroLED-schermen zijn veel energie-efficiënter in het genereren van fotonen. Het is in feite "meer helderheid per watt" in tegenstelling tot LCD of OLED. De techniek bestaat al een paar jaar, maar is nog steeds weinig vercommercialiseerd. Diverse schattingen gaan ervan uit dat MicroLED ongeveer de helft van de energie vereist dan OLED om een gelijkwaardige helderheid te produceren. Andere cijfers geven zelfs nog hogere winsten aan.

Dat is goed nieuws voor mobiele apparaten, aangezien het scherm de grootste accuvreter is. Maar het is extra welkom voor kleine apparaten, zoals de Apple Watch, die geen ruimte hebben voor een grotere accu. Dus je kunt of langer met het apparaat doen, of hij kan nog veel slanker zonder dat je daar je daglange accuduur voor opoffert.

