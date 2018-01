De nieuwe MacBook Air is... De iPhone?

Een iPhone is inmiddels krachtig genoeg om de pc te vervangen. En voordat jullie beginnen te briesen: niet de topmodellen als de iMac Pro of de HP Omen. Als je de pc gebruikt voor iets wat nog niet mogelijk is op de smartphone (los van de randapparatuur) dan ben je daar nog niet klaar voor. Maar voor de doorsnee gebruiker zijn we hier aanbeland.

Pc's en Mac's hebben nog steeds bestaansrecht en het duurt nog even voor we echt het high-end werk met de telefoon als systeemkast kunnen doen. Voor de meeste dingen is een iPhone echter voldoende en Apple beseft dat dondersgoed. Het bedrijf positioneert de iPad al tijden als computer en die lijkt inmiddels qua hardware sterk op de iPhone: zelfde processor, zelfde OS, zelfde opslagcapaciteit.

Het enige verschil is dat het scherm van een iPhone te klein is om écht werk te doen. Maar als Apple de iPhone gaat behandelen als een MacBook Air - waar Apple het mee lijkt te hebben opgegeven - verandert de zaak.

Troonopvolger van de Air

Toen Steve Jobs tien jaar geleden de MacBook Air onthulde, was het voornaamste sellingpoint de enorme draagbaarheid. Het was niet de snelste apparaat of had de meeste features, maar consumenten vielen als een blok voor de dunne, lichte laptop. Met een gewicht van nog geen anderhalve kilo en dikte van twee centimeter bracht de MacBook Air een mate van portabiliteit die we niet meer zagen tot de komst van de iPad.

Maar de MacBook Air staat een beetje stil. Hij heeft al jaren geen echte upgrade meer gehad (afgezien van een schamel specificatieverbeteringetje vorig jaar) en is niet eens meer de lichtste of dunste laptop die Apple heeft - waarmee zijn hele sellingpoint is verdwenen. Eigenlijk is het de Mac mini van het laptopsegment.

Hét portable apparaat van Apple is niet meer de MacBook Air, maar de iPhone. Apple verkoopt nog steeds 20 miljoen Macs per jaar, maar in een minder kwartaal verkoopt het bedrijf het dubbele aan iPhones. Die is de lichte laptopvervanger van een hele generatie gebruikers die de processorkracht van een pc niet nodig hebben. De iPhone doet de meeste taken - browsen, streamen, social media - prima en gaat de hele dag mee op de accu.

Hoe het ook kan

Het minpunt is het scherm: 5,8 inch is niet genoeg om echt productief te zijn. Apple verkoopt je met alle plezier een iPad of MacBook als je dat wel wilt, maar je hebt geen echte multitask-opties op de iPhone zoals je wel hebt op andere Apple-apparaten.

Dat kan anders. Samsung heeft met DeX in combinatie met de Galaxy S8 laten zien dat we heel anders naar onze smartphones kunnen kijken. Het dock verandert het toestel in een systeemkast en gebruikers kunnen vrijwel naadloos verder als ze hun smartphone inprikken op een bureau. Dat is wat we al jaren willen en de Dex is erg fijn in het gebruik.

Het is makkelijk om dit af te wimpelen als een gimmick, maar als je de S8 eenmaal op deze manier gebruikt, zie je direct het potentieel. Het is nog niet zo afgewerkt als zou moeten, maar de desktopinterface is eigenlijk voor de telefoon wat Chrome OS is voor de laptop: geen lastige configuratie of voorkeursinstellingen, maar de applicaties lijken meer op pc-software dan mobiele apps, met aanpasbare vensters, robuuste interfaces en multitasking. Als je eenmaal bent ingeplugt, heb je niet meer het idee dat je met een telefoon werkt.