De toekomst van Apple zit in kleding

Een tijd terug ging het gerucht dat Apple draadloos opladen zou introduceren met een technologie van het bedrijf Energous. Er was in 2016 veel verloop tussen Apple en Energous, waardoor er werd gespeculeerd dat een samenwerking op komst was. Inmiddels zijn nieuwe iPhones geïntroduceerd met oplaadstandaard Qi, waarna de geruchtenmolen tot stilstand kwam.

Meteen uit de kast

Maar er gebeurt iets interessanters dan simpelweg draadloos opladen. Op CES introduceerde Energous zijn draadloze oplaadtech WattUp en de ondersteuning komt van een lijn slim ondergoed met activiteitssensoren van een bedrijf genaamd Skiin. Nou weet ik niet of slim ondergoed nou zo'n spectaculaire gamechanger is, maar het concept van intelligente apparaten in kleding die geen stopcontact vereisen om tussendoor op te laden lijkt me een heel belangrijke.

Stel je voor dat je je slimme jas, t-shirt, broek of schoenen niet meer hoeft op te laden. Je kunt de kleding meteen uit de kast halen 's ochtends en je niet meer druk te maken over accucapaciteit of je af te vragen of het wel gereed is voor gebruik. Deze technologie maakt dat mogelijk. Qi is prima voor gadgets die je ergens neerlegt op een mat, maar minder geschikt voor wearables die verwerkt zijn in kleding.

Apple's coolfactor

Net zoals bedrade hoofdtelefoons uit de mode zijn, is draadloos overal de toekomst. Je moet op elk moment kunnen koppelen aan een ecosysteem van verbonden apparaten. Het is alsof we de pc hebben opgeblazen en versplinterd over allerlei functionaliteiten en elementen waar je mee verbindt. Energous maakt het mogelijk dat techbedruijven kijken naar de volgende generayie van wearables, van brillen en telefoonfunctionaliteiten tot broeken.

Apple-ondergoed zal een behoorlijk niche-product zijn, maar ik zie wel iets in internetverbonden kleding, met een extra coolfactor van Apple Music, designers en Jimmy Iovine. Stel je voor dat je jas een toestel is met animoji op de mouwen en als je je jas ergens verliest, vind je hem terug met een Zoek mijn iPone-achtige feature.

Meer van WattUp

Het bedrijf werkt al een tijdje samen met toeleverancier Dialog Semiconductor en is lid van het Wireless Power Consortium. Dat laatste bedrijf heeft ook aandelen in Energous en de eerste is de exclusieve leverancier van Energous' WattUp. Dialog heeft gezegd dat Apple wellicht propriëtaire energiebeheerchips gaat produceren en wellicht is dat de reden achter de PowerbyProxi-overname. We zullen zien.

Interessant is dat WattUp ook kijkt naar toepassingen met een oplaadmat. Zou dat de reden zijn dat Apple's AirPower vertraagd was? Ik verwacht dat we WattUp terug zullen zien in de volgende generatie van AirPower, samen met de iPhone X2, of hoe de opvolger van de X ook gaat heten. Energous zelf is overigens tech-agnostisch, hoewel er natuurlijk wel ondersteuning ingebouwd moet worden in een compatibel apparaat.

Near Field en Far Field

Het bedrijf heeft goedkeuring gekregen van toezichthouders voor het uitrollen van Near Field en Mid Field Communication (voor afstanden van een meter), maar werkt nog aan Far Field-technologie. Daarmee komen afstanden van 5 meter in het bereik en dat is waarschijnlijk nodig om draadloze slimme kleding naar de massa te brengen.

Jony Ive's maatje en collega-designer Marc Newson zei in 2015 al: "We gaan meer technologie zien dat is verweefd in kleding: de magie zit er dan al meteen in. We gaan een paar ongelooflijke dingen zien." Kleding waarbij je je niet druk hoeft te maken over de stroomverziening is essentieel voor die stap naar een echte wearable-toekomst.