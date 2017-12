Waarom Apple oude iPhones opzettelijk vertraagt

Na geruchten over traagheid bij oudere iPhones na het toepassen van de nieuwste OS-update, besloot Geekbench de proef op de som te nemen en de toestellen te onderwerpen aan een aantal tests. Daaruit bleek dat het geen perceptieprobleem was: iPhone 6 en 7 waren merkbaar trager na het toepassen van iOS 11.2, maar hetzelfde effect was niet merkbaar bij iPhone 8. Als dit een algemeen software-issue was, had dit effect toch ook meetbaar moeten zijn in nieuwe modellen?

Uitval oude iPhones

De traagheid in de oudere modellen is geen bug, maar een feature - zo meldt Apple nu zelf. Met een verouderde en slechter geworden accu kwam het regelmatig voor dat de iPhone zelf aangeeft dat hij nog 40 procent van de accu overheeft, maar dat het toestel het volgende moment uitvalt omdat de software de resources zodanig aanspreekt dat de batterij het niet trekt. Dat is niet zo leuk voor gebruikers die in een vertraagde trein zitten en denken dat ze nog vlug even een appje naar het thuisfront kunnen sturen.

Dat komt deels door de features third party-applicaties leveren en hoe deze de hardware mogen aanspreken. Blijkbaar had Apple het aansturen van de hardware op dat niveau onvoldoende beperkt en daarom ging het bedrijf over op een systeembrede resourcebesparing in iOS. Bij oudere modellen, in iOS 10 de iPhone 6-serie, wordt het CPU-gebruik over de hele linie verlaagd.

Geplande veroudering?

Het probleem is vooral dat Apple - waarschijnlijk om een kleine PR-ramp zoals zich momenteel voltrekt te voorkomen - geen aandacht vestigde op de uitbreiding naar de iPhone 7 in iOS 11. Maar het viel testers op dat de iPhone 6, 6s en 7 opeens slechter presteerden in hun benchmarkonderzoeken, waarna speculatie losbarstte over geplande veroudering (of planned obsolescence), de theorie dat fabrikanten bewust oude modellen benadelen zodat gebruikers overstappen op iets nieuws.

Apple ontkent die vertragingstactiek niet, maar geeft aan waarom dit een technische keuze is. Tegenover Techcrunch erkende Apple dat toestellen inderdaad trager functioneren als de jongste update van het besturingssysteem wordt toegepast en dat dit een feature is die vorig jaar al werd geïntroduceerd voor de iPhone 6-serie. "We hebben deze feature met iOS 11.2 uitgebreid naar iPhone 7 en plannen ondersteuning uit te breiden naar andere producten in de toekomst."

Wet van Gates

In de ogen van het brede publiek lijkt het eerder een strategische keuze en gisteren en vandaag sloegen de berichten je om de oren over hoe Apple nu bevestigt dat iPhones bewust worden vertraagd. Dat is in de kern een oplossing om de schade van de wet van Gates te beperken: software voegt functionaliteiten toe in een hoger tempo dan de hardware verbetert. Dat betekent ook dat toestellen snel verouderen met regelmatige updates, omdat populaire software meestal gebruik maakt van de hoogst haalbare resources.

We kennen allemaal dit neveneffect van het voortschrijden van hardware en software, maar het is wel heel zuur als een prijzig toestel dat je in 2016 aanschafte al in 2017 sterk verouderd is en zelfs bewust trager wordt gemaakt - en dan hebben we het niet eens over de normale vertraging door de wet van Gates die bij elke softwareboer optreedt. Met een betere, nieuwe accu zou je dit hele probleem vermijden. De designkeus van veel fabrikanten om accu's tegenwoordig onbenaderbaar te maken (ook bij luxe Android-toestellen), begint dan nu ook wellicht eindelijk protest op te leveren van gebruikers.