Waarom ik de Fitbit aan de kant heb gesmeten

Mensen zijn van nature vaak competitief en zijn mede daarom gevoelig voor gamification. Diverse apps bieden medailles, levels en statistieken, net als in een game, om je gemotiveerd te houden. Duolingo doet het bijvoorbeeld zodat je gemotiveerd blijft om je taallessen vol te houden, Headspace om je dagelijks terug te laten keren voor meditatie-oefeningen en diverse sport-apps hanteren gamification om je discipline aan te leren. Ik gebruikte ze allemaal - en met veel plezier.

Privacygekkie geeft zich gewonnen

Zulke verzamellustige software is voor sommige mensen heel onnatuurlijk. Iemand die vaak omschreven is als 'privacygekkie' die een enorme berg zeer persoonlijke gegevens afdraagt aan een cloudbedrijf - dat klinkt raar. Dit was sowieso een jaar waarin ik overstag ben gegaan voor eisen en akkoord ben gegaan met voorwaarden die ik in 2010 nóóit overwogen zou hebben, puur en alleen omdat privacyvriendelijke alternatieven voor bijvoorbeeld communicatie-apps of social media niet worden gebruikt door mijn vriendenkring.

(Ik weet het, ik ben ook teleurgesteld in mezelf.)

De stap naar Fitbit was daarom niet eens zo'n grote meer. Dat apparaat kocht ik nadat ik in het vroege voorjaar mijn enkelbanden zeer grondig scheurde. Er bestaat een interessante foto van een twee keer zo grote, scheve, paars uitgeslagen voet, die we maar niet plaatsen wegens zijn hoge NSFL-gehalte. De Fitbit moest me motiveren om weer te bewegen in de hoop dat ik op den duur weer zou kunnen beginnen met hardlopen. Na zeven weken in het (druk)verband kon de kruk in mei eindelijk de kast in en kon het proces beginnen.

Van lokaal naar always-on cloud

M'n niet cloudgebaseerde GPS-horloge van TomTom ging de la in en 16 uur per dag droeg ik de veredelde stappenteller met always-on Bluetooth van Fitbit om mijn pols. Alle gekwantificeerde details waren interessant. Ik was steeds bezig met de hartslagmeting ("aan deze piek zie je dat het vliegtuig opsteeg"), werd gemotiveerd om steeds 5000 strompelende stappen te halen, was onbegrijpelijk blij met de badges die ik kreeg als ik "een ronde om eiland huppeldepup" had gelopen en werd zo'n irritant persoon dat constant met verbranding en opname bezig is ("weet je hóéveel kilocalorieën er in zo'n cheeseburgerpizza zitten?")

Na een paar maanden fysiotherapie en dagelijkse wandelingen door Den Bosch begon in oktober mijn voet weer enigszins normaal te functioneren. Er waren eindelijk dagen waarop ik meer dan 20.000 stappen zette. Een voorzichtige hardloopsessie op de lopende band in de sportschool gaf er al 5000, iets wat in het voorjaar pas mogelijk was na een halve dag over straat te strompelen. De Fitbit had het gewenste effect en ondertussen was de gegamificeerde verslaving goed op gang gekomen.

De keerzijde van kwantificeren

Nou is dat in principe geen slechte zaak: deze 'verslaving' zorgt voor bewuster eetgedrag en meer beweging. Maar zoals met alle goede dingen, is 'met mate' het devies. Dat werd benadrukt toen ik eerder deze maand mijn enkel overbelastte omdat ik constant hogere cijfers wilde, meer badges wilde behalen en 'buddies' wilde verslaan in de scorelijsten. Die zucht naar resultaatverbeteringen leidde ertoe dat ik weer een week strompelde en hardlopen wel weer even kon vergeten.

Voor iemand als ik - lichtelijk verslavingsgevoelig en wat competitief aangelegd - is dat de keerzijde van een combinatie gamification met Quantified Self. Er zullen genoeg mensen zijn die alleen maar baat hebben bij de constante metingen (ik heb me laten vertellen dat sommige mensen de Fitbit zelfs 's nachts dragen), maar na mijn terugval was het duidelijk: het werd tijd om op te houden met beweging te kwantificeren en weer gewoon zelf te luisteren naar mijn lichaam.

Terug naar hardloophorloge

De Fitbit ligt weer in de la. Met zes maanden heb ik het net wat langer volgehouden dan de gemiddelde consument, die een fitnessbandje drie maanden draagt voor de gadget in een dressoir verdwijnt. Als ik straks weer fatsoenlijk kan hardlopen, haal ik m'n TomTom-horloge weer uit de kast, met zijn beperkte informatie en vrijheid naar welke dienst ik eventueel wil uploaden. Dat apparaat gebruik ik vooral voor tijdens de sessie en meet hoe snel ik ga en hoeveel kilometer ik heb gerend. Na het sporten gaat ie af. Aah.