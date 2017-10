Is draadloos opladen slecht voor je smartphone?

Apple koos voor de Qi-specificatie, een standaard voor opladen met inductiestroom, voor de iPhone 8 en iPhone X. Samsung gebruikt dezelfde standaard voor zijn vlaggenschepen in de Galaxy-lijn en ongeveer 90 modellen in totaal gebruiken nu Qi. Dat maakt het de populairste van drie verschillende standaarden.

Draadloos in opkomst

Behalve oplaadstations voor op het bureau (doorgaans in de vorm van een oplaadmat) is de automotive branch ook bezig met opladen via Qi in de auto. Bijna tachtig automodellen, van fabrikanten als Audio, Chevrolet, KIA, Hyundai, Nissan en BMW bieden draadloos opladen op basis van Qi.

Er zijn meer dan 5000 openbare oplaadstations met Qi wereldwijd. Grote namen als McDonald's, Marriot, Ibis en anderen hebben Qi-oplaadstations . Dat geldt ook voor verschillende vliegvelden, onder meer op Heathrow en in Philadelphia. En bedrijven als Facebook, Google, Deloitte, PwC en Cisco hebben het verwerkt in hun kantoren.

Apple afwachten

"Een van de grote vertragende factoren de afgelopen jaren bij fabrikanten, vooral bij automotive, was dat iedereen wachtte om te zien voor welke standaard Apple zou kiezen", zegt IHS-analist Vicky Yussuf. "Nu Apple heeft gekozen voor Qi, zal er in de automotive sector zeer waarschijnlijk meer voor draadloos opladen worden gekozen."

Apple is voornemens om naast de third-party opladers die er nu zijn een eigen draadloos oplaadstation uitbrengen met de naam AirPower. Hiermee kun je drie Apple-producten tegelijk opladen, inclusief iPhones, Apple Wacht en de Apple AirPods door de oplaadhoes.

Mainstream adoptie

Het aantal apparaten met een draadloos oplaadfeature is vorig jaar de 200 miljoen eenheden per jaar gepasseerd, zo becijfert analistenbureau IHS Markit. Dat is een toename van 40 procent ten opzichte van een jaar eerder en is vooral te danken aan draadloos opladen in mobiele telefoons en wearables. Een op de vier van de gebruikers laadt nu draadloos op en 98 procent daarvan heeft aangegeven de feature in zijn of haar volgende toestel te willen.

"Samsungs succes met het implementeren van draadloos opladen de afgelopen twee jaar en Apple's toetreding tot deze markt laat zien dat de technologie klaar is voor mainstream adoptie", stelt Yussuf in een recent brancherapport. "De technologie zal daarom snel volgen in andere toepassingen."