Nieuwe trend met iPhone X: interface met bezel

We hebben het hier al vaker gehad over de trend van bezelloos en wat daarvan de consequenties zijn voor mobiele apparaten, maar nu Apple ook voor een vrijwel randloze iPhone gaat, is het misschien tijd om te kijken naar een praktijkvoorbeeld. Vrijwel bezelloos is al een tijdje een voorzichtige trend in smartphoneland, maar met de zet van Apple zal het ongetwijfeld mainstream gaan.

Nieuw: Interface met bezel

Je hebt inmiddels vast wel gezien hoe Apple zijn 'immersive' iPhone X met volledig scherm heeft geïntroduceerd: met een scherm dan zo dicht mogelijk naar de rand van het toestel loopt. Er zit een duidelijk uitsparing waar het bedrijf op weinig subtiele wijze dingen heeft gestopt als sensoren, speaker, camera en andere elementen die niet in het scherm verwerkt kunnen worden.

Het resultaat is pure ironie: een bezelloos toestel met daarvoor in de plaats een interface met bezel. Kijk eens naar de manier waarop content wordt gepresenteerd. In landschapmodus moet het toestel aan de linkerkant plaatsmaken voor de inkeping en het beeld wordt gecentreerd, waardoor je als gebruiker met een pillarbox zit met randen aan beide zijden van het beeld.

De inkeping is enorm ongeschikt voor huidige webstandaarden. Het is zelfs zo erg dat de ontwikkelaars van WebKit - de renderingsengine die Safari gebruikt - webdevelopers hebben gevraagd om apparaatspecifieke code toe te voegen aan hun ontwerpen, zodat ze worden geoptimaliseerd voor de iPhone X.

Inkeping in beeld

Zulke code kan het pillarboxeffect voorkomen en de site uitrekken naar de beschikbare randen. Die code moet met beleid worden geschreven om rekening te houden met de inkeping, om te voorkomen dat content wordt afgesneden en er nog erger uitziet (of zelfs onbedienbaar is) met de inkeping in het beeld links.

Een voorbeeld van wat er gebeurt als je de 'safe area' binnen WebKit niet respecteert.

Je denkt misschien: nou ja, ik kijk toch nooit websites in horizontale modus. Dat geldt vast voor meer mensen, maar het gaat om meer dan weergave van websites. Je krijgt ook balken links en rechts bij video's, content die de meeste mensen wel bekijken in landschapmodus. En ja, je kunt dat vermijden door weer te geven op volledig scherm, maar dan blijf je de inkeping aan de linkerkant houden.