We willen geen PC meer, ook niet op het werk

Dat in het afgelopen kwartaal opnieuw minder PC's zijn verkocht is nauwelijks een verrassing. De daling gaat immers al jarenlang door, met soms een kwartaal dat er iets positiever uitspringt. Maar die laatste opleving is alweer van drie jaar geleden. Het tweede kwartaal van dit jaar gaf zelfs het laagste volume sinds 2007.

Volgens marktonderzoeker IDC ligt de grootste pijn in de consumentenmarkt. "Het enige dat de PC-industrie nog redt van een totale ineenstorting is de nog levende behoefte aan zakelijke PC's", zegt analist Linn Huang bij Computerwold.com. Al ziet Stephen Kleynhans van Gartner in hetzelfde artikel juist dat bedrijven steeds meer oudere hardware blijven gebruiken voor de overgang naar Windows 10 en dat dat in de komende twee jaar nog zal toenemen als het einde van de ondersteuning van Windows 7 nadert. Beiden zien Windows 10 niet als aanjager in de zakelijke markt. De consumentenmarkt is eigenlijk al opgegeven.

Wat ik mis in de analyses van beide marktonderzoekers is de verdergaande implicatie van het ineenstorten van de consumenten-PC-markt op de zakelijke markt. Sterker nog, we krijgen binnenkort met een nieuwe werkgeneratie te maken die geen enkele ervaring meer heeft in het gebruik van een PC. En hoe ga je daar dan als bedrijf mee om? Nu al is er een groot gapend gat tussen de de technologie-ervaring die jongeren hebben op het werk ten opzichte van hun privéleven. Niet alleen in het gebruik van apparatuur (smartphone vs PC), maar tevens in software. E-mail is een mastodont vanuit het verleden en sluit totaal niet aan bij de beleving van veel jongeren.

Kinderen op de basisschool hebben (soms) nog een bejaarde desktop in een hoek van de klas, maar die verdwijnen steeds meer. Wel hebben ze al vanaf groep 4 een tablet waarop ze van alles doen. Je kan je daar zorgen over maken (want het gebruik van pen en papier in het taalonderwijs wordt steeds minder), maar de directe interactie tussen leerling, lerares en schoolsysteem levert op dat vorderingen direct kunnen worden bijgehouden en kinderen een directe respons (kunnen) krijgen.

Dergelijke adaptieve onderwijssystemen raken ook steeds meer in zwang in het voortgezet onderwijs. Langzaam maar zeker wordt van onderop de manier veranderd waarmee kinderen en jongeren met technologie omgaan. Ook thuis beschikken kinderen over tablets. Zwaardere games worden via consoles gespeeld. Wat is toch dat ding waarachter papa zolang zit?

De disconnect tussen jongeren en ouderen in het gebruik van technologie is in diverse facetten al vaker aan de orde geweest en noopt bedrijven tot het veranderen van hun organisatiemodel, hun arbeidsvoorwaarden en hun technologie. Vooralsnog wordt er vooral bij die bedrijven die sterk op de consumentenmarkt zijn gericht, zoals de retailbanken, veel geïnvesteerd om de klantgerichte kant mee te laten bewegen in de veranderende verwachtingspatronen van vooral de jongere consument - maar tegelijkertijd zie je het gebruik van klantgerichte technologie door ook de middenleeftijd groeien. Opvallend is het dan dat de technologie die ingezet wordt voor de 'customer journey', klantcontact en transacties, ver vooruit loopt ten opzichte van technologie die ingezet wordt in de werkervaring van de eigen medewerkers. Daar hebben we al eens eerder over geschreven.

Het is dan ook logisch dat nu we steeds verder vorderen met de digitale transformatie binnen bedrijven, deze veranderingen in het klantcontact steeds meer doorsijpelen naar de werkvloer en dat die werkvloer op eenzelfde manier digitaal zal worden, met meer direct contact en directe respons, slimmere samenwerking en verdere automatisering van processen. Dat houdt ook in dat dat gevolgen heeft voor het hardwareplatform. Nieuwere hardware probeert daar al op in te spelen, zie de komst van hybride apparaten die zowel een PC-ervaring kunnen geven als een tablet-beleving. Maar daar zal het niet bij stoppen. De kans dat mijn kinderen nog ooit een desktop-PC zullen gebruiken is nihil, maar wellicht maken ze nog in een stoffig hoekje van een achteraf gelegen afdeling een notebook mee.

Dat is de grootste implicatie van het ineenstorten van de markt voor consumenten-PC's. De zakelijke markt zal binnen afzienbare tijd (vijf jaar) eveneens volledig instorten. Hoewel Gartner en IDC hun definities van wat nu een PC is, steeds weer bijstellen om ergens nog aan volume te komen (sommigen tellen zelfs tablets mee), zullen dergelijke kunstgrepen niet kunnen verhullen dat we het einde van een tijdperk nu wel erg rap naderen.