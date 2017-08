Hoe ziet CPU-architectuur er post-Moore uit?

Een van de optimisten is professor David Patterson die samen met John Hennesy hét computerbook over CPU-architectuur schreef. "We gaan een renaissancetijdperk tegemoet voor computerarchitecturen", zegt hij. "Dit worden opwindende tijden."

Vijftig jaar groei

Jim Turley, oprichter van Silicon Insider, ziet het somber in. "Over vijf jaar zijn we tien procent verder dan nu", voorspelt hij. "Elke paar jaar is er een universitair onderzoeksproject dat de bestaande architecturen die John von Neumann en Alan Turing zouden herkennen herziet. Maar er gebeurt nooit echt iets en we zorgen er uiteindelijk voor dat dezelfde systemen sneller worden en iedereen is tevreden. Commercieel gezien is stabiele, stapsgewijze groei het juiste pad."

Beide deskundigen reageren op hetzelfde verschijnsel: het irrelevant worden van de Wet van Moore. Die observeerde vijftig jaar geleden dat het aantal schakelingen op een chip elke 18 tot 24 maanden verdubbelde. Ze werden steeds kleiner om meer componenten te verwerken. Daar werden ze sneller van en prestaties rezen tegelijkertijd. De Wet van Moore was Intels drijfveer voor chipkrimp en zorgde voor een periode van prestatieverdubbeling op prestatieverdubbeling.

Vandaag de dag wordt nog steeds verwacht dat nieuwe generaties sneller en efficiënter zijn, maar de snelheidsverhoging van processoren blijft achter.

Meer cores is geen oplossing

"Hitte-afvoer is het hele eieren eten", zegt professor Tom Conte, voormalig voorzitter van de IEEE Computer Society. "150 watt per vierkante centimeter verminderen is het beste wat we kunnen bereiken zonder exotische koelmethodes, die de kosten zouden verhogen. Snelheid heeft te maken met frequentie en we kunnen die niet verder opvoeren zonder te heet te worden."

"De oplossing is dat we meer cores toevoegen die we op dezelfde snelheid klokken. Dat kan de verwerkingskracht van computers verhogen als er meerdere programma's tegelijk draaien. Maar niemand gebruikt meer dan een paar programma's tegelijk." Met de huidige architecturen - zonder geavanceerd parallel rekenen - is er een grens aan hoeveel cores iets kunnen betekenen voor computers.

Meerwaarde neemt af

Bij deze aanpak loop je tegen de wet van afremmende opbrengst aan als je ongeveer acht cores aantikt, zegt analist Linley Gwennap. "Acht rekenkernen die parallel werken is ongeveer de limiet en vrijwel geen enkel programma gebruikt meer dan drie of vier cores. Dus we bereiken een grens van wat we qua snelheid kunnen bereiken met multicores."

"De cores zelf worden niet veel groter dan 64 bits. Die van Intel voeren ongeveer vijf instructies tegelijkertijd op, ARM-cores doen het drie, maar boven de vijf levert het steeds minder op en hebben we een nieuwe architectuur nodig om er wat mee te kunnen doen", aldus Gwennap. "Waar het op neerkomt is dat traditionele software niet veel sneller zal worden."