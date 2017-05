De nuttigste toepassingen van IoT

In de praktijk wordt vaak pas na de implementatie van IoT echt goed duidelijk welke voordelen het allemaal heeft opgeleverd en wat het positieve effect is op de bedrijfsvoering. Dat komt vooral doordat in veel bedrijven vooraf niet goed duidelijk is wat IoT nu eigenlijk is, hoe je er optimaal gebruik van maakt en welke impact het op de organisatie heeft. Kortom, hoe je er een bedrijf mee transformeert.

Wat is het?

Bij het Internet of Things draait het simpelweg om sensoren die verbinding kunnen maken met internet. IoT-apparaten doen dit zelfstandig en versturen vervolgens allerlei soorten gegevens. Dit kan met een vast interval gebeuren, zoals elke seconde of elk uur, of pas zodra een bepaalde gebeurtenis optreedt. De temperatuur of druk van een ketel kan dus continu verstuurd worden, of alleen als bepaalde drempelwaarden overschreden worden en er mogelijk automatisch of handmatig ingegrepen moet worden. Door overal sensoren met het internet te verbinden, ontstaat een soort wereldwijd zenuwstelsel, waarmee onze computers zich als het ware een beeld van de wereld kunnen vormen.

Praktische toepassingen

IoT wordt in veel sectoren ingezet om processen efficiënter te laten verlopen, nieuwe slimme diensten aan te bieden en om kosten te besparen. Zo worden IoT-apparaten in het bedrijfsleven veel gebruikt om werkplekken slimmer te maken, al is dat nu nog voornamelijk voor het op afstand monitoren van zaken als het energieverbruik.

In een lege kamer kan de verlichting bijvoorbeeld automatisch uitgeschakeld worden, terwijl de klimaatbeheersing zich dynamisch aanpast aan het aantal aanwezige personen. Ook locatiegebaseerde diensten zijn veelbelovend. Zoals vergaderkamers die automatisch bijhouden of ze in gebruik zijn en gasten die bij binnenkomst de route naar de presentatieruimte op hun smartphone zien.

Onderhoud en klantcontact

In de industrie gaat het vooral om het minimaliseren van risico's en verminderen van downtime. IoT wordt hier dan ook voornamelijk gebruikt voor monitoring en onderhoud. Doordat sensoren vroegtijdig signaleren dat er iets aan de hand is, kan op tijd ingegrepen worden. Denk aan preventief onderhoud, waarmee je storingen en dus downtime kan voorkomen. Ook in de gezondheidszorg wordt IoT vooral ingezet voor monitoring en onderhoud, maar ook om innovaties te bevorderen en op kosten te besparen.

In de retail zijn indoor locatiediensten een perfecte manier om het klantcontact te verbeteren. Zo kunnen winkels hun klanten gepersonaliseerde aanbiedingen doen of ze kunnen aanvullende productinformatie tonen afhankelijk van waar de klant is. Ook kunnen ze klanten naar de juiste afdeling en zelfs naar het exacte schap begeleiden. Gemeenten en overheden gebruiken IoT vooral voor kostenbesparing, monitoring en onderhoud.

Veelbelovende ruimte voor verbetering

Ondanks dat IoT al behoorlijk vaak wordt ingezet en steeds meer bedrijven er de vruchten van beginnen te plukken, is er nog veel ruimte voor verbetering. Het blijkt namelijk dat het enorme potentieel van de verzamelde data grotendeels onbenut blijft. Bedrijven zijn wel in staat om de data te analyseren, maar doen dit in de praktijk nog te weinig. Terwijl juist diepgaande analyses op de data tot unieke en frisse nieuwe inzichten leiden, waarmee je goed onderbouwde beslissingen kunt nemen. De echte waarde voor je bedrijf zit dus dieper in de data verborgen. Alleen via analyses kun je het eruit halen en gebruiken om je concurrenten te slim af te zijn.