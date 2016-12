5 trends voor webshops in 2017

Dit jaar was wederom een nieuw record voor online retail en deden webshops goede zaken. E-commerce bood niet alleen aantrekkelijke deals, maar de sector gebruikte verschillende technologieën en applicaties om die verkoop naar een hoger niveau te stuwen. Analisten en webwinkel-watchers denken dat deze vijf trends groter worden het komende jaar en vertellen wat dat inhoudt.

1. Mobiele commerce

Kopen via de smartphone groeit gestaag, maar het afgelopen jaar zag je in de VS rond december een enorme groei: Amerikaanse consumenten kochten voor 2,4 miljard dollar aan goederen via mobiele telefoon of tablet gedurende Black Friday en het opvolgende Cyber Monday. Als dat een indicatie is, gaat 2017 een klapper maken.

"Consumenten besteden nu meer tijd op mobiele apparaten dan de pc en het verkeer van zulke apparaten is nu groter dan vanaf de pc", zegt Matt Smith, oprichter van contentmarketeer Later. "Met mobile-first sociale netwerken als Instagram en meer mobiele zoekopdrachten, is het moeilijk de concurrentie bij te benen als je je niet op mobiel richt."

Met diensten als Rabo Wallet komt contactloos betalen naar de smartphone en dat zorgt ervoor dat mobiel betalen ook makkelijker wordt. Android Pay en Apple Pay lijken ook stappen te zetten om naar Nederland te komen en hebben deals met MasterCard en Visa. Samsung Pay wil zijn voornaamste concurrenten voor zijn met internationale uitrol en voordeel bieden door geen transactiekosten af te romen.

"Mobiele portemonnee's maken loyaliteitsprogramma's voor (web)winkels eenvoudiger en bieden de kans om de aandacht van consumenten te krijgen op plekken buiten de winkel om", zegt Don Hughes, CIO van Kobie Marketing. "Winkeliers kunnen de gekoppelde apps gebruiken voor loactiegebaseerde kortingen, wat een goede manier is om klanten aangenaam te verrassen als ze op het punt staan een aankoop te doen."

2. Chatbots

"Chatbots zijn enorm geworden in 2016", zegt Daniel Brzezinski, CMO van GetResponse. "Technogiebedrijven als Facebook en Microsoft en retailers als Staples investeren hierin. En het is duidelijk waarom: met chatbots heb je een realtime, persoonlijke aanpak met klantenbinding", zegt jij.

"Deze gesprekken zijn dan wel gesimuleerd, maar voelen menselijker en authentieker dan de meeste marketing. Bots geven klanten de mogelijkheid om in gesprek te gaan met hun verkoper." Live chats en bots gaan in 2017 nog groter worden, nu de mogelijkheid om transacties uit te voeren via de software wordt toegevoegd.

"Berichtenapps zijn sociale netwerken voorbij qua maandelijks actieve gebruikers", zegt Smit. "In 2017 kun je verwachten dat meer retailers chatbots gebruiken op bijvoorbeeld Facebook Messenger om een betere winkelervaring te bieden. Bots veranderen de manier waarop mensen online winkelen, want in plaats van beperkt te zijn tot browsen en zoeken, krijgen ze persoonlijke adviezen gebaseerd op dingen als hun maat, bestelgeschiedenis of voorkeuren. Sommige sites sturen nu al bevestigingen of verzendinformatie via Messenger in plaats van e-mail."