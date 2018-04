18 grote techbedrijven die uit de negentiende eeuw stammen

Wanneer begon het computertijdperk? De codekrakende Colossus stamt uit de jaren 40 van de vorige eeuw, maar je kunt veel verder terug, bijvoorbeeld naar de Charles Babbage en zijn automatische rekenmachines en zijn befaamde analytische machine. Die werden niet afgebouwd toen hij nog leefde (hij stierf in 1871) maar het was het eerste voorbeeld van een computer.

En technologiebedrijven? IBM startte in 1911 en staat vooral bekend om zijn digitale transformatie van een bedrijf dat gegevens verwerkte van ponskaarten naar de tech-gigant van vandaag de dag. Ons eigen Philips begon aan het eind van de 19e eeuw met gloeilampen, maar evolueerde tot een technologische innovator. Of Nokia, lang geleden begonnen als papierfabriek. En blik op de bedrijven die in 1800-zoveel begonnen en uitgroeiden tot belangrijke techbedrijven van de 20ste en 21ste eeuw.

In chronologische volgorde:

1. BT

De Electric Telegraph Company was in 1846 's werelds eerste publieke telegraafmaatschappij. Het bedrijf ging tien jaar later samen met de International Telegraph Company en daarna fuseerde het met nog een aantal Britse bedrijven onder de Post Office, om uiteindelijk de huidige naam, British Telecom, in de jaren 70 van de twintigste eeuw te pakken. Het levert nu breedband, mobiel, tv, diverse IT-diensten en netwerkproducten.

2. Siemens

Het Duitse Siemens begon als producent van telegraafmachines in 1847 in Berlijn als Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halsk. Het produceerde enkele van de eerste telegraaflijnen, maar ook 's werelds eerste tramlijn, patenteerde de dynamo en breidde uit naar nieuwe markten zoals radio en televisie. Siemens heeft vandaag de dag 300.000 werknemers wereldwijd en een omzet van 83 miljard euro. Het biedt allerlei producten en software voor het automatiseren van processen.

3. Corning

Dit is niet echt een techbedrijf zoals de anderen in deze lijst, maar het is tegenwoordig vooral bekend als de fabrikant van Gorilla Glass, het glas dat een smartphone-scherm beschermt tegen een stootje. In 1851 ontstond dit als de Bay State Glass Co. in het Amerikaanse Massachussetts.