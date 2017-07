Maak van softwareontwikkeling een fabrieksstraat

Marcel den Hartog benadrukt dat het bedrijfsmatig inrichten van softwareontwikkeling niet betekent dat dat ten koste moet gaan van de vrijheid van losse agile teams. Ontwikkeling is een dynamisch proces en dat dynamische moet behouden blijven, anders gaat het ten koste van de creativiteit. Ook is hij zich ervan bewust dat overal verschillende tools en tooltjes worden gebruikt. "Daar doe je niets tegen", geeft hij toe. "Maar dat moet allemaal wel binnen bepaalde kaders worden getrokken. Het moet een gestructureerd proces worden, minder een samenraapsel."

Zand in het mechanisme

Het probleem dat Den Hartog signaleert is dat er heel veel vertraging zit bij de overgangen naar de verschillende fases in het ontwikkelproces van software. In grote lijnen deelt hij het proces op in zes of meer stappen, al worden die stappen niet lineair gevolgd. De eerste stap is het opstellen van de user story, daarna komt het design. Dat design gaat naar een van de verschillende scrum ontwikkel-teams. Vervolgens zijn er nog 1 of meer testfases, de User Acceptance-, Quality Assurance en tot slot productie.

Als een team eenmaal bezig is, dan werkt dat over het algemeen prima, maar in de overgang naar de volgende stap komt er vaak zand in het mechanisme. Het team van de volgende stap heeft vaak moeite om het project over te nemen, bijvoorbeeld omdat er niet goed wordt gecommuniceerd, of omdat de data uit de tool van het ene team niet goed aansluit bij het gereedschap van het andere. Ook moet er heel veel gewacht worden, vertelt Den Hartog. Wachten op testdata, wachten op partnerdata, wachten op het deployen van servers of de beschikbaarheid van services. Daarnaast worden er vaak veel te veel tests uitgevoerd omdat men niet weet welke tests er precies wel en welke niet nodig zijn om de doorgevoerde aanpassingen te testen. Ook zitten verschillende test-teams elkaar regelmatig in de weg omdat ze allemaal tegelijkertijd testen op een systeem dat daar niet voor is ingericht.

"Dat is allemaal ruis. Als die ruis uit het proces wordt gehaald scheelt dat enorm", stelt Den Hartog. "Want hoe meer ruis, hoe meer mensen zich met bijzaken gaan bezighouden en hoe meer ze met hun vingers naar anderen gaan wijzen."

Automatisering tot fabrieksstraat

De enige zinnige oplossing voor dit probleem lijkt Den Hartog dat die overgangen tussen processen worden geautomatiseerd om er zo voor te zorgen dat de verschillende processen naadloos op elkaar aansluiten. Zo moet tijdens het ontwikkelen in de scrum-teams al duidelijk worden wanneer er getest moet worden, welke data daarvoor nodig zijn, wat er is veranderd en dus welke test moeten worden uitgevoerd. Alles kan dan allemaal al klaar staan op het moment dat dat nodig is.

"Zo krijg je een soort fabrieksstraat", zegt Den Hartog enthousiast. "Vergelijk het met een lopende band in een autofabriek. Op de juiste plaatst staat daar ook al een bumper klaar in het juiste formaat en de juiste kleur die er alleen maar op gemonteerd hoeft te worden. Dat moet toch ook mogelijk zijn bij het proces van software-ontwikkeling!"

Overzicht

Den Hartog is er van overtuigd dat dit mogelijk en noodzakelijk is, en dit is dan ook de internationale visie van CA die hij mee heeft ontwikkeld. Het automatiseren van het proces begint bij overzicht, benadrukt hij. Het moet duidelijk zijn wat er aan het gebeuren is, zodat je kunt anticiperen op wat er gaat gebeuren. Onder andere daarom moet er wel degelijk paal en perk gesteld worden aan tools die niet open zijn of die totaal niet aansluiten op wat er verder binnen het bedrijf wordt gebruikt. "Ontwikkelaars moeten de mogelijkheid hebben om Open Source tools te gebruiken, zolang er maar sprake is van open software met mogelijkheden voor integratie.. Want alles moet met elkaar communiceren en integreren voor het grote overzicht. Dit neemt veel van de complexiteit weg die er nu voor zorgt dat alles nodeloos gecompliceerd is."

Daarnaast merkt Den Hartog op dat er veel te vaak en te snel op hypes wordt gereageerd. "Ook daardoor verliezen we constant het grote plaatje uit het oog. Ineens wordt er geroepen dat er meer security nodig is, en dan worden er in paniek allerlei testing tools binnengehaald, zonder naar de rest te kijken. Maar het gaat altijd om die hele straat, alles moet bij elkaar passen!"

Vrijheid in structuur

Voor bedrijven is het ontwikkelen van software van groot belang. Hun bestaan hangt af van de snelheid en van de continuous improvement. Het ontwikkelen van software moet dan ook efficiënt en goed gebeuren. Tegelijk is het duidelijk dat agile werken met veel vrijheid voor de verschillende teams grote voordelen heeft. "Daarom moet je er een fabriekje van maken", sluit Den Hartog af. "Weet welke processen je allemaal hebt en sluit ze geautomatiseerd op elkaar aan. Maar hou één ding altijd in de gaten: het doel!"