10 tools die elke programmeur nodig heeft

Nog niet eens zo gek lang geleden had een ontwikkelaar genoeg aan een tekstprogramma, een compiler en een versiebeheersysteem. (Helaas gebruiken veel programmeurs versiebeheersystemen nog steeds niet goed.) Vandaag de dag moet je zelfs voor de simpele taken al tien dingen bezitten. We lopen ze even met je door.

1. Git en GitHub: Er zijn nog steeds bedrijven die Subversion of zelfs CVS gebruiken - of het afschuwelijke Clearcase, maar dat zou geen bedrijf moeten zijn waar je wilt werken. Git is een basisvaardigheid als het strikken van je veters of het gebruiken van spellingscontrole, waar je echt niet omheen kunt.

2. SSH: Ja, ik weet het, je ontwikkelt op Windows en wilt geen rare shell. Maar vroeger of later moet je een SSH-sleutel aanmaken of andere SSH-taken verrichten. Dus je kunt het net zo goed alvast leren.

3. Terminal Services of remote login: Andersom, zelfs als je een Linux- of Mac-persoon bent word je vroeger of later met Windows geconfronteerd. Deze tools heb je nodig om te verbinden.

4. Amazon Web Services: AWS is niet alleen de cloud, het is de reden dat je niet hoeft te wachten op IT om iets te doen. Er zijn meer cloudproviders, maar je zult ongetwijfeld te maken krijgen met deze grootste partij. Je kunt niet alles leren, AWS is daar te groot voor geworden, maar je moet tenminste de EC2-zaken in de vingers hebben.

5. JavaScript: Je hoeft het niet van buiten te kennen, maar dit is de scripttaal van het moment. Als een product of tool een scripting-API gebruikt, zal het hoogstwaarschijnlijk JavaScript zijn.

6. Bash en PowerShell: Ja, moderne DevOps-tools zijn handig, maar op een gegeven moment werkt iets niet zoals het hoort en heb je niet de middelen om het op te lossen. Je moet weten hoe je een simpel herstartscript schrijft, een foutcode van een afsluitende opdracht krijgt of hoe je een paar dingen in een loop doet. Daar zijn Bash (Linux, veel Unix, macOS en Windows 10) en Microsofts PowerShell voor. Met een tool als Grep (PowerShells equivalent is Select-String) word je nóg machtiger.