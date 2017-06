Wat kun je nou met programmeertaal Go?

Waarom kozen ontwikkelaars van grote namen als Docker en Kubernetes voor Go? Wat zijn de eigenschappen ervan, hoe verschilt de taal van andere programmeertalen en voor wat voor projecten is Go het meest geschikt? Om die vragen voor je te beantwoorden kijken we in dit artikel naar de featureset, optimale use cases, welke elementen ontbreken, wat de beperkingen zijn en wat de toekomst van Go waarschijnlijk is.

Klein en simpel

Go, vaak ook Golang genoemd, is ontwikkeld door Google en in de voornaamste plaats Unix-goeroe en Google-engineer Rob Pike, maar het is niet strikt genomen een Google-project. Het is een community-gedreven open source-project en de leiders daarvan hebben een duidelijke visie en sterke mening over hoe Go gebruikt moet worden en welke kant de taal moet opgaan.

Het is de bedoeling dat Go simpel te leren, logisch om mee te werken en makkelijk te lezen door andere developers is. Go heeft geen grote featureset, vooral vergeleken met talen als C++. Go lijkt qua syntaxis eerder op C, waardoor de taal relatief eenvoudig op te pikken is door C-ontwikkelaars. Dat gezegd hebbende, vele features van Go, vooral de functionele programmeerfeatures en zijn aanpak voor gedistribueerd programmeren, doen denken aan talen als Erlang.

Go heeft als C-achtige taal om cross-platform applicaties te bouwen veel gemeen met Java. Je kunt zelfs parallellen trekken met Python in hoe snel je code kunt ontwikkelen die overal draait, maar de verschillen tussen de twee zijn veel groter dan de gelijkenissen.

Iets voor iedereen

De documentatie omschrijft Go als een gecompileerde taal met statische typering die aanvoelt als een geïnterpreteerde taal met dynamische typering. Zelfs een groot Go-programma is in enkele seconden gecompileerd. Daarbij scheelt het in de overhead van C-achtige dingen als bestanden en library's. Go maakt het werk van een ontwikkelaar op een aantal manieren makkelijker:

Gemak. Go wordt wel eens vergeleken met een scripttaal als Python omdat het aan zoveel programmeerbehoeftes voldoet. Sommige functionaliteit is bij de taal zelf ingebouwd, zoals goroutines voor gedistribueerd programmeren en multithreading en andere toevoegingen vindt je in standaardlibrary's voor Go, zoals Go's http-pakket. Net als Python levert Go automatisch geheugenbeheer, inclusief geheugensanering.

Maar in tegenstelling tot een scripttaal als Python, compileert Go naar een snelle native binary. En in tegenstelling tot C of C++ compileert Go ontzettend snel, zodat het meer aanvoelt als een scripttaal dan als een compileertaal. En het buildsysteem is minder ingewikkeld dan die van de meeste compileertalen. Er zijn weinig stappen nodig en je hoeft weinig bij te houden om een Go-project te bouwen.

Snelheid. Go-binary's draaien minder snel dan C-code, maar het verschil is voor de meeste toepassingen verwaarloosbaar. Voor het meeste werk zijn de prestaties van Go net zo geschikt als C en het is in de regel sneller dan andere talen die bekend staan voor vlotte ontwikkeling, bijvoorbeeld JavaScript, Python en Ruby.

Portabiliteit. Executables die met de Go-toolchain worden opgezet kunnen op zichzelf functioneren, zonder externe dependency's. De Go-toolchain is beschikbaar voor een breed scala aan besturingssystemen en hardwareplatforms en kan worden gebruikt om binary's te maken die voor verschillende platforms werken.

Interoperabiliteit. Bovenstaande wordt allemaal geleverd zonder dat toegang tot het onderliggende systeem wordt opgeofferd. Go-programma's kunnen praten met externe C-library's of native systemcalls maken. In Docker bijvoorbeeld, interfacet Go met lowlevel Linux-functies, cgroups en namespaces om zijn containermagie te kunnen verrichten.

Ondersteuning. De Go-toolchain is vrij beschikbaar als Linux, MacOS of Windows als binary of Docker-container. Go is verder default toegevoegd aan populaire Linux-distributies als RHEL en Fedora, waardoor het iets makkelijker wordt om Go in te zetten op die platforms. Ondersteuning van Go vind je verder in third party dev-omgevingen, van Microsoft Visual Studio Code tot ActiveState's Komodo IDE.

