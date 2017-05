Full-stack developers? Laat me niet lachen!

Of we zijn allemáál full-stack developers.

Het is moeilijk om hier daadwerkelijk cijfers over te vinden, maar ik schat dat minder dan één procent van de ontwikkelaars een adequate webpagina en data-opslaglaag in elkaar kan draaien, laat staan logica voor zakelijk gebruik kan bouwen.

Kwantumdeskundige

Dat je JavaScript kan schrijven, betekent niet dat je fundamentele problemen kunt oplossen. De meeste onderzoekspublicaties over kwantummechanica zijn in het Engels; ik spreek Engels, maar dat maakt me geen kwantumdeskundige.

De meeste bedrijfsapplicaties zijn simpel. Het zijn basale CRUD-toepassingen: ze nemen data en schuiven de data in een database om later weer te geven of om een rapport te genereren. Misschien kun je er een beetje mee werken, maar niet veel. De applicaties hoeven er niet eens goed uit te zien. Op die manier kunnen we ons allemaal wel 'full-stack developers' noemen.

Mona Lisa

Ik ben bijvoorbeeld slecht in GUI's. Ik moet tekstsymbolen schrijven waarbij m'n hoofd een veertaalslag moet maken over hoe het er allemaal uit komt te zien in CSS. Ja, ik kan een beetje opmaken, maar ver gaat dat niet. Ik kan een potlood hanteren en weet hoe de Mona Lisa eruitziet, maar kan het kunstwerk vervolgens nog steeds niet schetsen.

De laatste keer dat ik er eentje maakte die er precies zo uitzag als ik wilde (en niet eens zo slecht was) werkte ik in Visual Basic 6. Je had WYSIWIG bedieningselementen, kon componenten op een canvas slepen en een UI krijgen die bijna exact leek op wat je daar maakte.

Ja, de taal was een zooitje en het threadingmodel sloeg nergens op. Je kon domme dingen doen zoals het schrijven van applicaties binnen de event handler van een knop, maar je kunt overal domme dingen doen. Daarnaast zorgde de installatie van een VB6-app voor problemen in het besturingssysteem met oude DLL's, maar dat was meer de gebrekkige architectuur van Windows.

Grote leugen

In de webwereld maak je een ontwerp, denk je aan div-tags, mediteer je erop en koppel ze dan aan CSS. Erger nog, je gebruikt een framework met een paar bedieningselementen, maar die werken niet met je CSS totdat je ze aanpast. Daarnaast is CSS een sadistisch stuk vreten dat constant vraagt of het er dik uitziet in deze jurk en het antwoord is altijd "ik kan je niet aanpassen vanwege 12 lagen inheritance en twee containers verderop deed ik iets verkeerd".

Voeg hierbij de grote leugen dat het kennen van webelementen en JavaScript je in staat stellen om een prima schema te ontwerpen, gedistribueerde systemen begrijpt, software-architecturen kunt ontwerpen en nu datawetenschap kunt bedrijven omdat als je het in JavaScript kunt zeggen je wel een kwantumdeskundige moet zijn, want... waarom niet?

Simpel zonder designer

Maar voor simpele CRUD-apps is dat allemaal niet nodig. Je kunt je tanden nu stukbijten op alleen HTML en JavaScript. Met VB6 had je een GUI-ontwerper en een beperkte taal die geschikt was om CRUD-applicaties te maken. Dus misschien is het tijd om het wiel opnieuw uit te vinden. Microsofts huidige tools zijn allemaal niet hetzelfde als VB6. We gaan niet terug naar DLL's of zelfs .Net-assemblies.

We kunnen vast toch wel iets maken dat redelijke outputs naar het web maakt en simpele CRUD-apps mogelijk maakt zonder webdesigner? (Microsoft? GitHub? Luistert er iemand?) Zo ja, dan zou dat de hoeveelheid verkleinen van 'full-stack developers' en hun 'fantastische' JavaScript-frameworks die eventgebaseerd programmeren probeert te mengen met functioneel programmeren.