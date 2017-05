Snelle innovatie begint bij automatiseren ontwikkel-workflows

"In de ideale situatie ben je zo flexibel dat je een idee voor bijvoorbeeld een app of een nieuw product in korte tijd kunt omzetten in een werkend prototype dat je meteen aan een groep klanten kunt aanbieden," stelt Stefan Månsby, Innovation Officer bij Basefarm. "Zodat je zo snel mogelijk feedback krijgt, klantgedrag kunt monitoren en je doorlopend wijzigingen en verbeteringen naar ze kunt uitrollen."

Probleem is alleen dat in veel bedrijven de IT-afdeling veel te ver van de business af staat. Ze hebben vooral een ondersteunende rol. "Kijk bijvoorbeeld naar ITIL-processen. Die zijn vooral gericht op het garanderen van een stabiele operationele omgeving van hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Innovatief zijn en experimenteren past daar totaal niet bij."

Ontwikkelen en naadloos in beheer nemen

Niet alleen softwareontwikkeling moet dus sneller en flexibeler worden, het is ook nodig de operationele efficiency te verbeteren. Månsby: "Vandaar de wens om beheerders en ontwikkelaars in devops-teams te laten samenwerken en gemeenschappelijke workflows te laten gebruiken." Alles wat ontwikkelaars maken, kan dan snel en efficiënt in beheer worden genomen.

"Nu stoppen bedrijven nog te vaak voordat ze feitelijk begonnen zijn, simpelweg omdat er te veel barrières zijn. Terwijl je nieuwe dingen snel even moet kunnen uitproberen. Je wilt niet weken op een server wachten. En mocht iets geen succes worden, dan wil je er meteen weer mee kunnen stoppen, zonder dat dit consequenties heeft." Je wilt bijvoorbeeld niet met dure overtollige servers blijven zitten. Alles moet gewoon verdwijnen, waarna je weer met iets nieuws van start gaat.

Workflow automatisering

Workflows moet je automatiseren omdat het te arbeidsintensief is om handmatig de lijvige checklists af te werken. Speciaal voor het inrichten en werken met workflows is het open source platform OpenShift ontwikkeld. "Dankzij OpenShift kunnen ontwikkelaars zich volledig op de functionaliteit concentreren en hun code schrijven, zonder zich druk te maken over de hardware, het besturingssysteem, of de cloud-omgeving waar de applicatie straks komt te draaien," vervolgt Månsby.

Technologieën als Docker en Kubernetes worden in OpenShift gebruikt om alles wat nodig is om een applicatie op een bepaalde infrastructuur te draaien netjes te bundelen. "Beheerders kunnen deze bundels eenvoudig uitrollen en weten zeker dat meteen ook de juiste modules voor zaken als monitoring, logging, auditing en doorbelasting automatisch worden meegenomen."

Orchestratie

Onderdeel van een workflow is bijvoorbeeld een automatische controle of alle benodigde modules die samen een applicatie vormen nog steeds goed kunnen samenwerken en of er door een wijziging geen conflicten zijn ontstaan. Månsby: "Bij moderne softwareontwikkeling gebruik je zogenaamde micro services. Stukjes functionaliteit die je snel en eenvoudig kunt toevoegen, aanpassen en ook weer weghalen. Zonder dat je de overige functionaliteit aantast." Een beetje applicatie bestaat al snel uit vele honderden microservices die via API's met elkaar praten. "Dat zorgt voor vele duizenden integratiecontrolepunten die elke keer allemaal zorgvuldig gecontroleerd moeten worden. Orchestratie is hiermee een zeer complex en arbeidsintensief karwei geworden. Dat kun je niet handmatig doen. OpenShift neemt het zware werk uit handen. Daarnaast kun je de samenhang tussen alle componenten visualiseren."

Met OpenShift kun je er ook voor zorgen dat je compliant blijft en kun je je optimaal voorbereiden op audits. "Je kunt er de noodzakelijke controles mee uitvoeren en alvast de benodigde rapportages opleveren." Code wordt zodanig verpakt en van checksums voorzien, dat er gegarandeerd niet met software geknoeid kan worden. "Je weet altijd honderd procent zeker dat wat er in productie draait klopt en dat er niet ergens onderweg door iets of iemand mee gerommeld is."

Inpassen en aanpassen

OpenShift neemt de ontwikkelteams enorm veel werk uit handen door een uitgebreid framework te bieden waarmee op kosteneffectieve wijze workflows zijn in te richten en te gebruiken. Månsby plaatst daar wel als kanttekening bij dat het platform geen wondermiddel is dat out of the box direct alles voor je oplost. "OpenShift bevat enorm veel functionaliteit," licht hij toe. "Je hebt er meestal maar een deel van nodig. Het helpt enorm als je er een partij bij betrekt die je helpt om de juiste weg te vinden en het platform zo goed mogelijk in te zetten. Je kunt proberen om alles zelf te ontdekken, maar dat kost veel tijd en de kans is groot dat je het daarna niet op de beste manier gebruikt. En waarom zou je zelf opnieuw het wiel willen uitvinden?"

Verder moet je goed nadenken hoe je OpenShift en de workflows het beste in jouw organisatie inpast. Op bepaalde punten zal het nodig zijn om bestaande workflows aan te passen, wil je optimaal van OpenShift profiteren. "Het is belangrijk om je te realiseren dat er een digitale transformatie nodig is. Met als doel het verkorten van de time to market, het verhogen van de innovatiesnelheid, het versnellen van software-ontwikkeling en het verbeteren van de operationele efficiëntie. Dat lukt nu eenmaal niet als je alles precies zo wilt blijven doen zoals je het altijd al hebt gedaan."