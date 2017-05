De ideale infrastructuur voor DevOps

Van IT wordt tegenwoordig verwacht dat er razendsnel applicaties worden ontwikkeld. Want om succesvol te zijn moet je als bedrijf tegenwoordig heel snel op marktontwikkelingen inspringen en kansen grijpen zodra ze zich voordoen. Dat betekent dat IT dus vooral niet vele maanden in de ontwikkeling van een gestroomlijnde applicatie moet steken, maar binnen zo kort mogelijke tijd een eerste prototype uitrollen waarmee gebruikers aan de slag kunnen. Daarna komt het finetunen wel en voeg je extra functionaliteit toe. Je wilt eerst zo snel mogelijk weten of een innovatief product of een nieuwe dienst een succes wordt.

Architectuur voor DevOps

Deze nieuwe manier van werken lukt het beste als ontwikkelaars, testers en beheerders nauw samenwerken in zogenaamde DevOps-teams. Zodat er niet alleen snel en doorlopend applicaties ontwikkeld en getest worden, maar alles wat er bedacht en gemaakt wordt ook optimaal in beheer blijft.

Maar daarvoor is wel een datacenter met een moderne architectuur nodig. Eentje die je in staat stelt om omgevingen snel en dynamisch in te richten en afhankelijk van de behoefte op en af te schalen, zodat je altijd de juiste resources beschikbaar hebt voor applicaties. Composable Infrastructure en DevOps gaan daarmee perfect samen.

Provisioning van hardware en software

Een groot voordeel van DevOps is dat ontwikkelaars, testers en beheerders bij de volledige ontwikkellifecycle van applicaties betrokken zijn en dat de belangen van alle disciplines worden meegewogen. Dankzij de volledig nieuw ontworpen architectuur Composable Infrastructure in het datacenter, kunnen de teamleden nu nog intensiever samenwerken, waardoor je als bedrijf wendbaarder wordt.

Moderne ontwikkelaars willen de provisioning van hardware bijvoorbeeld graag op eenzelfde manier doen als wat ze gewend zijn van de provisioning van hun applicaties. Want als ze zelfstandig resources kunnen alloceren, kunnen ze sneller en efficiënter werken en hoeven ze niet voor elke nieuwe omgeving of wijziging in de capaciteitsbehoefte van een bestaande te wachten tot de operationele afdeling de infrastructuur heeft ingericht of aangepast. Ontwikkelaars en beheerders worden zo minder afhankelijk van elkaar, maar zijn tegelijkertijd wel beter op elkaar afgestemd.

Voor de ontwikkelaar: Datacenter als service provider

Bij Composable Infrastructure worden resources als overzichtelijke pools gepresenteerd. Denk aan een pool voor rekenkracht, opslagruimte en connectiviteit. De hardware wordt via uniforme API's en templates volledige geabstraheerd zodat Infrastructure as Code mogelijk wordt. Het toekennen van resources aan een applicatie werkt vervolgens via een eenvoudige coderegel. Daar is geen specialistische kennis van de onderliggende infrastructuur voor nodig. Een ontwikkelaar kan dat dus makkelijk zelf doen.

Vanuit de applicatie vraag je simpelweg om een bepaalde hoeveelheid rekenkracht of opslagruimte. Juist dit gemak is een van de voornaamste redenen waarom veel bedrijven voor een publieke cloud-oplossing kiezen. Dus wat is er mooier als je deze mogelijkheden met Composable Infrastructure nu binnen je eigen datacenter kunt aanbieden.

Zo ontstaat één overzichtelijke infrastructuur, met minder complexiteit en lagere kosten. Het datacenter verandert in een service provider. Ontwikkelaars kunnen voor het bouwen, testen en installeren van applicaties precies dezelfde DevOps-tools gebruiken als dat ze gewend zijn van de publieke cloud en daarnaast ook de gangbare tools voor Infrastructure as Code-omgevingen gebruiken, zoals Chef, Docker, Ansible en OpenStack.

Voor de beheerder: Processen automatiseren

Omdat resources via gestandaardiseerde templates aan applicaties worden toegekend, is voor beheerders in een vroeg stadium bekend hoe omgevingen eruit komen te zien, zodat ze het beheer al vanaf de start goed kunnen oppakken. En omdat resources nu automatisch en op een voorspelbare manier worden toegekend, kan dit prima aan de teamleden zelf worden overgelaten. Daar zijn niet per se operationele beheerders of infrastructuurspecialisten meer bij nodig, waarmee hun werkdruk afneemt.

De API's van Composable Infrastructure maken het ook mogelijk om processen te automatiseren. Denk aan operationele beheertaken en wijzigingen aan de infrastructuur. Zonder dat er onderbrekingen zijn, zodat applicaties er geen hinder van ondervinden. Doordat er minder handmatige interactie nodig is, neemt ook de kans op menselijke fouten drastisch af.

Presentatie afgestemd op individuele rol

Dankzij uniforme API's en de provisioning van zowel hardware als software via templates, kan dus iedereen uit het DevOps-team met Infrastructure as Code werken. Een ontwerper kan bijvoorbeeld alvast een infrastructuur inrichten voor een prototype, of een ontwikkelaar zet tijdelijk een eigen testomgeving op om niemand in de weg te zitten. Terwijl deze omgevingen automatisch aan de gestelde eisen voldoen.

Een applicatie is zo vanaf het prille begin optimaal voorbereid op bijvoorbeeld het uitvoeren van geautomatiseerde testscenario's en kan via automatische processen gecontroleerd naar bijvoorbeeld de acceptatie- of productieomgeving worden doorgezet. De infrastructuur kan aan verschillende medewerkers op verschillende manieren gepresenteerd worden, afhankelijk van hun rol. Denk aan een applicatieontwikkelaar, virtualisatiespecialist, of operationeel beheerder, die allemaal op een andere manier met infrastructuur te maken hebben. Iedereen ziet en gebruikt de infrastructuur dus op de manier die het beste bij de eigen rol past.

