Swift, de programmeertaal van Apple, wint aan populariteit

Swift, de programmeertaal van Apple en opvolger van Objective-C wordt steeds populairder bij ontwikkelaars volgens de laatste RedMonk Programming Language Rankings, de halfjaarlijkse ranglijst van programmeertalen. Swift steeg naar de elfde plaats en stond een half jaar geleden nog op nummer 17.

De ranglijst laat tevens zien dat ook TypeScript van Microsoft, Go van Google en Mozilla Rust meer worden gebruikt. De ranglijst is gebaseerd op het gebruik van code in GitHub en de discussies over programmeertalen bij Stack Overflow.

De nummers 1 tot en met 5 zijn niet veranderd: JavaScript, Java, Python, PHP en - samen op de vijfde plaats - C# en C++. Een half jaar geleden stond ook Ruby nog op de gedeelde vijfde plaats, maar die taal is gedaald naar plek 7, waar het gezelschap heeft van CSS.

Maar de meest opmerkelijke ontwikkelingen gebeuren buiten die top-5, zegt RedMonks analist Stephen O'Grady. Swift kwam op plek 11 terecht in de meest recente ranglijst en deelt die plek met Scala en Shell en staat net achter Objective-C, dat tiende staat. "Swift heeft de top-15 sneller gehaald dan elke andere taal die we in al die jaren hebben gevolgd", zegt O'Grady. "Die prestatie op basis van de data vanuit GitHub geeft aan dat gebruikers de bredere multiplatform-aanpak van de taal waarderen."

Ondanks de opmars van Swift plaatst RedMonk er nog wel wat kanttekeningen bij. De taal gaat door "een dal van ontgoocheling", waarbij de hype plaats maakt voor scepticisme. Maar Swift blijft "een taal om in de gaten te houden", zegt O'Grady. De opmars van Swift in de ranglijst van RedMonk is eender als die in die andere populaire ranglijst, de Tiobe-index, waar het deze maand op de tiende plek terecht kwam.

TypeScript, Microsofts open source superset van JavaScript, kwam op plek 17 terecht op de ranglijst, negen plaatsen hoger dan een half jaar geleden. RedMonk vermoedt dat de recente populariteit van de taal komt door het werk aan het Angular framework, dat is herschreven in TypeScript.

Go is eveneens populairder geworden op GitHub en won in dat deel van de berekening van RedMonk vier plaatsen, waardoor het op de algemene ranglijst op plek 15 kwam, naast Perl. Het werd dus wel voorbij gestreefd door Swift. "Tot op zekere hoogte is dat geen verrassing, omdat Go niet kan profiteren van de mobiele app-development op iOS en het wordt ook niet gepositioneerd als een front- en back-end-taal, wat Swift in toenemende mate is geworden", zegt O'Grady. Maar de 15e plek is nog steeds indrukwekkend voor een infrastructurele runtime, vindt hij.

Rust maakte een enorme sprong van plaats 47 naar 26. "Dit zelfs nadat de taal in het afgelopen jaar niet alleen bleef hangen, maar zelfs plaatsen moest toegeven in de laatste ranglijsten", zegt O'Grady, waarbij hij opmerkt dat Rust wellicht de mainstream taal wordt dat velen al eerder hadden verwacht. Ook Microsofts PowerShell doet het goed in de nieuwe ranglijst, waarbij het met een 18de plaats in de top-20 is terecht gekomen, vooral door een toenemende populariteit op GitHub, net als TypeScript. "We kunnen het verband niet aantonen, maar het is interessant om te zien dat deze flinke verbetering van PowerShell komt nadat het onlangs is uitgegeven als open source", zegt O'Grady.

Veel verschuivingen in de ranglijst zijn overigens toe te schrijven aan de recente verandering van de formule waarmee de populariteit van de talen wordt gemeten. Volgens O'Grady moest RedMonk zijn formule aanpassen omdat de structuur in de GitHub Archive was veranderd, net als GitHubs API. In plaats van repos wordt de data van GitHub nu gehaald via pull requests. "Dat betekent wel dat we niet precies de ranglijsten konden samenstellen als vroeger, maar de resultaten zijn over het algemeen in lijn met onze eerdere berekeningen. Het is de best beschikbare methode van dit moment", zegt O'Grady. "Positief is dat het wel de meest gehoorde klacht wegneemt over de ranglijsten uit het verleden: dat het meten via repo mogelijk de belangrijkheid van een bepaalde taal overschat - vooral JavaScript werd daarin het meest genoemd."