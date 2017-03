WebAssembly dreigt door bedrijfsbelangen te fragmenteren

WebAssembly wordt geprezen omdat het een portable codeformaat is waarmee webapplicaties sneller in de browser draaien. Het voert bytecode near-native uit waardoor de browser webapplicaties in meerdere talen kan uitvoeren. Het idee is dat programma's op elk platform via de browser functioneren als native applicaties.

Versplintering

Grote browserfabrikanten als Google, Microsoft, Mozilla en Apple steunen het project en Firefox, Chrome en Edge hebben inmiddels hun previewversies. Dit kwartaal moet een draft-specificatie worden vastgesteld door standaardeninstituut W3C.

Maar JavaScript-oprichter Brendan Eich, een van de kartrekkers van WebAssembly, is bezorgd dat tegenstrijdige zakelijke belangen zorgen voor een versplintering van het project. IDG-journalist Paul Krill sprak met Eich over de toekomst van zowel WebAssembly als JavaScript. Hij voorziet ook de dag dat JS niet meer nodig is.

Computerworld: Wat is je rol in de ontwikkeling van WebAssembly precies?

Eich: Op het moment ben ik gewoon lid van het JavaScript-standaardeninstituut in een adviserende rol. Ik ken Luke Wagner van Mozilla en hij is erg belangrijk voor WebAssembly. Hij optimaliseerde de compiler van asm.js [de voorloper van WebAssembly - red.] in de engine van Mozilla en daarmee zagen Microsoft, Apple en zelfs Google dat WebAssembly het beste pad was naar snelle, veilige native code. Ik ken mensen bij V8 [de JavaScript-engine van Google - red.] en ken een paar Googelers, voormalige Sun-medewerkers die aan HotSpot JVM werkten, die nu met WebAssembly bezig zijn. Zelf werk ik er niet aan: ik bekijk het enkel van een afstand, probeer te adviseren en geef soms feedback.

Computerworld: Dus je bent een adviseur die niet specifiek de code ontwikkelt?

Eich: Dat klopt. Ik ben geen officiële adviseur. Ik sponsor asm.js en ben nog steeds betrokken bij het JavaScript-werk en ECMAScript TC39, het standaardeninstituut van JavaScript dat zich ook bezighoudt met WebAssembly in W3C. Zoals met het meeste werk aan standaarden draait het het meest om de hoofdontwikkelaars en zij worden betaald door grote browsermakers. Dat zijn Mozilla, Apple, Google en Microsoft.

Ik houd me hiermee bezig omdat dit de goede kant moet opgaan. Het kan fragmenteren en uiteen vallen. Er is een goede alliantie bezig met WebAssembly, maar die is ook heel kwetsbaar omdat het concurrenten zijn.

Laten we wel wezen, mensen zullen altijd publiekelijk vriendelijk samenwerken, maar als puntje bij paaltje komt, gaan standaarden net zo goed om competitieve belangen als nobele ideeën. De browsermakers zijn heel verschillend. Ze hebben verschillende belangen. Apple en Google zullen het niet noodzakelijkerwijs eens zijn over een nieuwe opkomende standaard, hoewel de vier grote fabrikanten WebAssembly steunen.

Standaarden zijn als software. Je kunt niet zomaar een ambitieus project starten om in een mum van tijd iets fundamenteels te bereiken. Het gaat lang duren en het is moeilijk in te schatten hoe lang het traject gaat duren. Er is een risico dat de wegen van fabrikanten scheiden omdat ze het niet eens worden over de langetermijnsvisie.