Van DevOps naar NoOps

Vanuit deze ontwikkeling is het DevOps-concept ontstaan, waarbij met behulp van gezamenlijke processen en tools een efficiëntere samenwerking van IT-ontwikkelingen en -bedrijven mogelijk gemaakt wordt. Daardoor kunnen nieuwere softwareversies niet alleen sneller ontwikkeld worden, maar wordt ook de beschikbaarstelling vergemakkelijkt, de complexiteit verminderd, innovatie ondersteund en het aantal fouten gereduceerd.

Omdat veel marktsegmenten de laatste jaren sterk veranderd zijn, hebben veel ondernemers al DevOps-processen ingevoerd. Bovendien hebben ze de toepassing van een eigen datacenter in een virtuele en cloud gebaseerde omgeving met behulp van containertechnologie en PaaS-opties gemigreerd.

Microservices

In de toekomst zullen bedrijven echter vaker gebruik moeten maken van microservices, een snellere inschatting van de behoefte evenals automatische foutcorrectie. Tegelijkertijd verlangen de jonge "cloud-native" medewerkers op SaaS gebaseerde oplossingen. Monitoring moet er voor zorgen dat de kloof tussen de "enterprise stack", bestaande uit oplossingen als Mainframe, WebSphere of WebLogic en de "nieuwe stack" zoals JavaScript, NGINX of Mobile-Technology overbrugd wordt. Daarvoor is een uitbreiding van de DevOp-opzet nodig, waarbij een afweging tussen het zakelijk model (Biz) en de veiligheid (Sec) gemaakt wordt.

Om een rol als marktleider te kunnen claimen, moeten bedrijven hun strategie op het gebied van planning, ontwikkeling, testen, structuur en uitvoering van software aanpassen. Het is niet meer voldoende om twee grote versie-updates per jaar uit te brengen. Tegenwoordig is het gebruikelijk om elke twee weken een update door te voeren, aangeboden via SaaS en het datacenter. Code-installaties worden daarbij binnen een uur doorgevoerd.

Dat gaat in vier stappen:

Stap 1: Ontwikkeling kwalitatief verrijken

Op het gebied van softwareontwikkeling passen al veel bedrijven agile processen en continous integration toe. Ook laten ontwikkelaars tijdens regelmatige code-reviews vaak nog nieuwe functies op hun eigen werkstation draaien, die nog niet getest zijn in een geïntegreerde Sprint Build. Zo'n test biedt uitkomst, doordat de Sprint Builds automatisch in een gesimuleerde productie-omgeving toegepast worden. Pas als de nieuwe functie zich in zo'n omgeving met succes kan bewijzen, wordt deze als volwaardig beschouwd. De ontwikkelaars worden hierdoor gedwongen, hoge kwaliteit te leveren.

Tegelijkertijd moet er ingezet worden op manieren waarmee interne systemen, zoals websites, communities of foutoplossingen gemonitord kunnen worden. Het wordt dan meteen duidelijk wanneer een fout opgezette Sprint Build de gecontroleerde toepassing negatief beïnvloed. Als gebruikers geen toegang meer hebben tot een website of een community, dan kan de Sprint Build onmiddellijk weer ongedaan gemaakt worden. Zo leert men van de fouten en wordt slechte code al vroeg in de ontwikkelingsfase ontdekt.

Stap 2: Verantwoordelijkheid ligt bij architect

In de toekomst zouden de senior software-architecten direct verantwoordelijk moeten zijn voor kwaliteit, performance en schaalbaarheid van functies.

Daarnaast definiëren ze ook de strategie op het gebied van productiemonitoring en bepalen, welke eenheden gemeten en welke dashboards standaard ingezet moeten worden, bijvoorbeeld om knelpunten te visualiseren. Meer verantwoordelijkheid zorgt voor meer kwaliteit tijdens het ontwikkelingsproces.

Stap 3: Gebruik van productie-metrieken

De ontwikkelaars hebben hiervoor volledige toegang tot de gegevens van de productiemonitoring nodig, waarbij de functies die nog in ontwikkeling zijn bijzondere aandacht krijgen. Deze informatie is noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen door wie, met welke browser en op welke manier hun functies gebruikt worden. Daartoe moeten ontwikkelaars toegang tot de UEM (User Experience Management)-gegevens hebben, zodat ze hun eigen conclusies met betrekking tot de effectiviteit van nieuwe functies kunnen trekken.

Met behulp van deze feedback kunnen ze ook met verschillende opties experimenteren, om zo de invloed op het gebruikersgedrag te testen. Op deze manier wordt voorkomen, dat gebruikers later problemen met de functies ondervinden.

Stap 4: NoOps door automatisering

Het traditionele IT-bedrijf beschikt over het algemeen over een team gespecialiseerd in netwerkbeheer, dat een uitval zo snel mogelijk herstelt. Bij een systeemstoring worden aan de hand van een runbook bijvoorbeeld bepaalde processen of virtuele servers opnieuw opgestart. De meeste van deze taken en acties kunnen geautomatiseerd worden. Zo bevatten runbooks vaak instructies, die lijken op scripts met "als .. dan"-voorwaarden plus vervolgacties.

Als deze geautomatiseerd worden, dan wordt het handmatig uitgevoerde routineonderhoud zo goed als overbodig, waardoor de medewerkers zich op strategische beslissingen en ontwikkeling van nieuwe functies kunnen concentreren. In de toekomst zullen IT-bedrijven, net als productiebedrijven, het dan ook zonder mensen kunnen stellen. De dienstdoende technicus krijgt alleen nog een melding als het systeem zichzelf niet kan herstellen.

Met het doorlopen van deze vier stappen kunnen ook traditionele bedrijven zich in slechts een paar maanden omvormen tot een cloud-native software-organisatie. Alleen dan kunnen ze de consument snellere en betere service met duidelijke meerwaarde bieden, zodat ze in de concurrentiestrijd met startups continue succesvol zijn.