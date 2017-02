13 fantastische Python-library's om mooie dingen te bouwen

Daarnaast zien programmeurs die in het ene veld werken niet altijd de geweldige toevoegingen die in eerste instantie voor een ander soort applicaties is ontwikkeld. Daarom is het handig om soms een stukje buiten je eigen gebied te kijken en we helpen je hier op weg. Dit zijn 13 library's die je wellicht nog niet kent, maar die handig zijn om te verkennen.

1. Pillow

Wat het is: Een beeldverwerkingslibrary, maar dan makkelijk.

Waarom het fantastisch is: De meeste Pythoniastas die beeld hebben verwerkt, zullen bekend zijn met Python Imaging Library (PIL) maar die library heeft een hoop beperkingen en wordt niet vaak bijgewerkt. Pillow is makkelijker in het gebruik dan PIL maar wel compatibel met slechts enkele minimale wijzigingen. Er zijn extensies voor native Windows-beeldverwerkingsfuncties en GUI-pakket Tkinter.

Begin dit jaar is versie 4 van Pillow uitgekomen en die heeft een hoop wijzigingen. De meeste daarvan zijn in Pillow zelf, maar ook om de nieuwste versies van dependencies te ondersteunen, zoals FreeType en OpenJpeg. Pillow vind je als PyPI-repo of hier op GitHub.

2. Gooey

Wat het is: Library om console-programma om te toveren in eentje met GUI

Waarom het fantastisch is: Als je wilt dat doorsnee gebruikers een programma links laten liggen, moet je het enkel als CLI presenteren. Alleen hardcore gebruikers vinden het leuk om uit te vogelen welke commando's je nodig hebt. Gooey pakt argumenten die worden herkend door argparse en stopt ze in een GUI-vorm, compleet met labels voor de juiste bedieningselementen. Er is heel weinig aanvullend programmeerwerk nodig om het aan te praat te krijgen als je argparse al gebruikt.