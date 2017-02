Apple wil web-API die inprikt op grafische processor

"Het doel is om een nieuwe web-API te maken die deze moderne technologieën in een krachtige, rendabele en betrouwbare manier ontsluit", staat te lezen in het voorstel. "Het moet kunnen werken met bestaande platform-API's als Direct3D 12, Metal en Vulkan." Behalve algemene rekenkrachtmogelijkheden die GPU's kunnen bieden aan de browser, wil Apple ook kijken naar nieuwe programmeertalen om lichteffecten (shading) cross-platform te kunnen verwerken.

Prototye open source

Browsermakers, hardwarefabrikanten van GPU's, 3D-softwareontwikkelaars en ieder ander die geïnteresseerd is in 3D graphics wordt uitgenodigd om mee te werken. Om het project een duwtje in de rug te geven, deelt Apple zijn eigen voorstel voor een WebGPU-API. Ook wordt er een prototype van de API aan het open source-project WebKit gegeven.

Het team verwachtte een aantal jaar terug al een graphics-API en maakte een prototype in de browserengine om te zien hoe een GPU-API zowel webcontent kon verbeteren zonder prestatieverlies. Apple's pogingen hebben tot nu toe niet geleid tot een daadwerkelijke API in de standaard.

WebGL, maar dan beter

Google en Mozilla hebben nog niet gereageerd op het voorstel. Mozilla denkt dat het plan van Apple nuttig kan zijn in het designproces, maar dat het veel te vroeg is om er iets over te kunnen zeggen.

De huidige standaard om webgraphics te renderen, WebGL, is ingehaald door GPU-technologie en API-ontwikkelingen om resources te gebruiken. Nieuwe API's als Direct3D, Metal en Vulkan presteren over het algemeen beter dan WebGL, maar zijn niet beschikbaar op alle platforms. Apple's voorstel voor een cross-platform standaard-API lost dit probleem op.