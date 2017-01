11 programmeertrends van de toekomst

Technologie gaat snel. Een chipontwerpende vriend van me verliet ooit een lunch vlot met het excuus dat de Wet van Moore betekende dat zijn chip elke week 0,67 procent sneller moest zijn. Als hem dat niet lukte, zou hij de snelheid niet kunnen verdubbelen. Software verandert met hardware mee en het is soms lastig om te zien waar voortschrijdende technologie heengaat.

Zo aan het begin van het jaar lijkt het ons tijd om te kijken naar de veranderingen die in het verschiet liggen, al was het alleen maar zodat je beter geïnformeerd kunt bepalen in welke programmeervaardigheden je persoonlijk zou moeten investeren. Met ontwikkelingen als de aandacht voor IoT-security en machine learning overal, is het lastiger om de programmeertoekomst te voorspellen. Dit zijn de trends die we momenteel zien en de gevolgen daarvan voor ontwikkelaars en andere IT'ers.

1. Cloud is belangrijker dan Wet van Moore

Er zijn doemdenkers die zeggen dat chipmakers tegen een plafond opbotsen. Chipsnelheid verdubbelt niet meer zoals in de hoogtijdagen van de jaren 80 en 90. Misschien zit er een kern van waarheid in, maar het verschil doet er niet meer zoveel toe. In het verleden was snelheid belangrijk, want je kon maar zo snel als de CPU, de hamster in de tredmolen in je machine kon. Het kopen van een grotere, snellere hamster, zorgde voor grotere, snellere productie.

Maar nu wordt het belangrijkste werk niet meer gedaan door de CPU in je systeem. Het meeste wordt verwerkt in de cloud, waar je niet kunt zien hoeveel hamsters in molen aan het rennen zijn. Als je een zoekopdracht uitvoert via Google, kan diens cloud tien, twintig of zelfs een paar duizend hamsters inzetten om de opdracht via jouw client uit te voeren.

De uitdaging voor programmeur is om slimme manieren te bedenken om elastisch precies genoeg rekenkracht toe te wijzen aan individuele gebruikersvragen, zodat die snel genoeg de informatie ontvangt en niet wegklikt naar de site van een concurrent. Er is genoeg kracht aanwezig voor al die gebruikers, maar je moet algoritmes ontwikkelen die eenvoudig parallel werken en ervoor zorgen dat de servers in de pas blijven lopen met de vraag.

2. IoT-beveiliging wordt enger

Het Mirai-botnet dat afgelopen herfst de kop opdook was een moment van bezinning voor programmeurs die werken aan de nieuwe generatie van internetverbonden apparaten. IoT-apparaten kunnen net als elke andere computer worden geïnfecteerd en ze kunnen hun internetverbinding gebruiken om ellende te verspreiden.