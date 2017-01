Wat zijn low-code platformen

IT-afdelingen kunnen de digitale transformatie nauwelijks bijbenen. De business wil altijd sneller dan IT kan leveren. Want IT zit vaak met veel te veel werk in de backlog en het budget is gealloceerd aan het aanhouden van het licht. Bovendien zijn de benodigde programmeervaardigheden niet altijd aanwezig binnen de afdeling en moderne systemen zijn zo complex dat het ontwikkelen zo lang duurt dat de systemen al verouderd zijn als ze worden opgeleverd.

De indeling van Forrester

Low-code Applicatie Platformen kunnen hier een oplossing voor bieden. Forrester omschrijft ze als platformen die de snelle oplevering mogelijk maken van business-applicaties met een minimum aan handmatig coden en minimale investeringen vooraf voor training en deployment. Tegelijk waarschuwt Forrester dat deze platformen er in alle soorten en maten zijn. Het analistenbureau onderscheidt 5 categorieën. Zie daarvoor onderstaande graphic.

Aan de linker onderkant zitten tools waarmee je applicaties voor kleinere afdelingen en databases kunt opzetten. Deze kleinschalige apps hebben weinig impact en vaak matige beveiliging. Je kunt er natuurlijk makkelijk een papieren proces of een roestige Access-app mee vervangen, maar we hebben het hier niet over apps waarmee je de hele business verandert.

Aan de andere kant van het spectrum van Forrester staan low-code platformen waarmee je alles aankunt, van complete mobiele applicaties, via webapplicaties tot kritische core systemen waarop de hele business draait. Deze applicaties kunnen wel veel impact hebben en hiermee kun je de business transformeren.

Een andere invalshoek

Maar er is ook nog een andere indeling te maken van deze platformen, naar het doel van de applicaties die ermee gebouwd worden.

Allereerst heb je de niche-spelers. Met hun platformen kun je specifieke apps maken. Bijvoorbeeld een betere manier om data op te slaan, een simpelere manier om businessprocessen te definiëren of een makkelijkere manier om een mobiele frontend op te zetten. Voorbeelden van dit soort platformen zijn QuickBase, Appia en AgilePoint.

Dan heb je platformen die helemaal zijn gericht op een ecosysteem. Deze verzorgen low-code oplossingen waarmee je waarde kunt creëren binnen het eigen ecosysteem van de vendor. Hier vindt je reuzen als Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft en sinds kort Google.

Tot slot heb je platformen waarmee je voor elk doel kunt ontwikkelen. Dit zijn platformen die helemaal zijn gebouwd om elk soort applicatie te bouwen. In dit segment vind je bijvoorbeeld OutSystems.

De platformen van de niche-spelers zijn heel handig als je bijvoorbeeld als MKB'er heel snel een applicatie nodig hebt die je eenmalig wilt gebruiken. Maar je moet wel bedenken dat deze app dan op geen enkele manier integreert met je overige systemen. Vaak past het bijvoorbeeld niet op het identity management systeem van het bedrijf. Ook de data kan ergens terecht komen waar IT er geen overzicht over heeft, vooral als mensen uit de business zelf met deze platformen aan de slag gaan.

Diezelfde problemen kunnen optreden bij de platformen die op ecosystemen zijn gericht. In deze tijd dat er flexibiliteit wordt verwacht van IT kan het altijd gebeuren dat de oplossing die met het platform is gebouwd zich moet ontwikkelen in een richting die niet wordt ondersteund. Dan moet je als organisatie weer een platform toevoegen om die kloof te overbruggen of je moet teruggrijpen op handmatig coden in een poging om je applicaties te integreren in het geheel. Daarmee gaan de voordelen van low-code snel verloren.

Eisen aan het platform

Wil je echt structureel waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering dan is het verstandig goed te kijken of het low-code platform van je keuze alle lagen van de applicatie visualiseert. Denk hierbij aan de user interfaces voor elk soort device, integratie, datamodellen, business logic en de workflow. Voor duurzaam gebruik van de applicaties die je met het platform bouwt is het daarnaast belangrijk dat elke laag van de applicatie met handmatige code kan worden uitgebreid. Zo verzeker je je ervan dat kleine problemen geen showstoppers worden.

Kijk ook of je met het platform de hele lifecycle van de applicaties kunt beheren en of je ermee kunt voldoen aan complexe mobiele eisen, zoals ultra responsive user experience, offline data, on device business logic en de integratie van sensoren. Let er verder op dat je met het platform kunt opschalen naar grotere aantallen gebruikers en transacties. Tot slot - maar zeker niet als sluitstuk - is de vraag belangrijk hoe het platform met beveiliging omgaat.

Voldoet het platform op deze punten aan je eisen, dan kun je het inzetten om grote custom systemen te bouwen waarmee je de business echt vooruit kunt helpen. Als IT-afdeling zelf kun je met zo'n platform je productiviteit dramatisch verhogen, kosten besparen en echt agile gaan werken.

Keuze voor een platform

Low-code platformen kunnen dus heel veel tijd besparen en kunnen de IT-afdeling ontlasten. Je kunt er zelfs de digitale transformatie van je bedrijf mee mogelijk maken. Maar voor je kiest voor een bepaald platform is het verstandig heel goed te kijken wat je precies wil met de software die je ermee gaat bouwen en waar je als bedrijf heen wil groeien. Is het een ad hoc applicatie voor de marketingafdeling met een beperkt budget of gaat het om structurele digitale transformatie van je hele bedrijf? Het antwoord dat je daarop geeft heeft direct impact op je keuze.

Willem van Enter van OutSystems spreekt op de CXO Summit op 9 februari 2017 over hoe je de digitale transformatie van je organisatie vorm kunt geven.